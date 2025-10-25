Grand Hotel: Αλίκη, Άρης και Φρίντα εντοπίζουν ένα πτώμα

Η αγωνία κορυφώνεται στα επόμενα επεισόδια του «Grand Hotel», του ΑΝΤ1 καθώς έρχονται ανατρεπτικές εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, η Αλίκη o Άρης και η Φρίντα εντοπίζουν ένα πτώμα, ενώ μία δημοπρασία φέρνει στο ξενοδοχείο ένα πρόσωπο από το παρελθόν του Ρήγα.

Όλα ξεκινούν όταν ο Διονύσης φέρνει κρυφά για τη δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί μια χρυσή κοσμηματοθήκη που συνδέεται με το παρελθόν του Ρήγα. Σε αυτή οδηγούνται η Αλίκη και ο Άρης λύνοντας τον γρίφο του δέματος που έλαβαν. Μετά από προσπάθεια η Αλίκη καταφέρνει να ανοίξει την χρυσή κοσμηματοθήκη κι ένα νέο μήνυμα έρχεται στο φως. Η βραδιά της δημοπρασίας φτάνει και ο Ρήγας βλέπει σοκαρισμένος για πρώτη φορά την κοσμηματοθήκη που κρύβει κάτι από το μυστικό παρελθόν του.

Ταυτόχρονα, κάνει την εμφάνισή της μια μυστηριώδης γυναίκα, η οποία, προς έκπληξη όλων, αγοράζει τη χρυσή κοσμηματοθήκη. Ο Ρήγας αναγνωρίζει με τρόμο τη γυναίκα και προσπαθεί απεγνωσμένα να της μιλήσει. Η Αλίκη, όμως, προλαβαίνει να μιλήσει μαζί της και συνειδητοποιεί ότι έχει άμεση σχέση με τον Νίκο Μήχα… Κι ενώ η σάλα είναι γεμάτη, ο Ρήγας επισκέπτεται στο δωμάτιό της μυστηριώδη επισκέπτριας, με την οποία φαίνεται ότι τον δένει μία μεγάλη αγάπη! Οι δυο τους συζητούν ενώ όταν ο Ρήγας επιστρέφει μετά από λίγα λεπτά με λαχτάρα στο δωμάτιο της Ιουλίας Γιαχαλή, σοκαρισμένος ανακαλύπτει ότι είναι νεκρή. Εκείνος και προσπαθεί να σκεφτεί τις επόμενες κινήσεις του.

Εν τω μεταξύ, η Αλίκη στέλνει καχύποπτη τον Χρόνη στο δωμάτιο της Γιαχαλή, αλλά εκείνη δεν απαντά. Αντίθετα, την πόρτα ανοίγει ο Ρήγας! Η Ιουλία Γιαχαλή δεν βρίσκεται πια στο δωμάτιό της και εξαφάνισή της προκαλεί ανησυχία και ερωτηματικά. Μάλιστα, οι εξηγήσεις και η στάση του Ρήγα κάθε άλλο παρά πείθουν τον αστυνόμο. Οι ώρες περνούν και ο Ρήγας είναι έτοιμος να καταρρεύσει από τον πόνο για τον χαμό της Γιαχαλή και προσπαθεί να βρει παρηγοριά στην Κυβέλη, χωρίς να της αποκαλύψει την αλήθεια. Την επομένη ο Άρης, η Αλίκη και η Φρίντα, ακολουθώντας ένα ακόμη στοιχείο, βρίσκονται στο δάσος κοντά στο ξενοδοχείο και αυτό που αντικρίζουν τους αφήνει με κομμένη την ανάσα… Συγκεκριμένα, μέσα σε έναν λάκκο είναι θαμμένο το πτώμα της Ιουλίας Γιαχαλή. Η Αλίκη, ο Άρης και η Φρίντα σοκαρισμένοι καταφεύγουν αμέσως στον αστυνόμο Κομνηνό για να τον ενημερώσουν. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Άρης παγιδεύει τον Ρήγα για να κάνει την λάθος κίνηση, κανείς, όμως, δεν υποψιάζεται αυτόν που τους παρακολουθεί και είναι πάντα ένα βήμα μπροστά.