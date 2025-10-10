Δαντέλα, το απόλυτο must have- πως θα τη φορέσουμε από εδώ και πέρα

Εχει απογειωθεί η δημοτικότητα της δαντέλας φέτος, φθινόπωρο και χειμώνα.

Χρίστηκε το κορυφαίο must have της γυναικείας γκαρνταρόμπας και ηγείται των τάσεων με διαφορά. Μπορείτε να τη φορέσετε σαν total look σε μορφή φορέματος ως σύγχρονη γυναίκα- αράχνη ή αιθέρια boho νύμφη, να υιοθετήσετε τα πολύ επίκαιρα sexy κορμάκια, τις μπλούζες με τους eighties έντονους ώμους αλλά και το lingerie style σε συνδυασμό με σατέν που επιμένει να εξελίσσεται.

Οι πιο επιδραστικοί οίκοι ανέβασαν δαντέλες στο catwalk και οι celebrities τις λάτρεψαν.Αλλωστε το παιχνίδι της διαφάνειας δεν χάνει ποτέ τη γοητεία του. Όπως, πάντα δεσπόζει το μαύρο σε διάφορες υφές και σχηματισμούς αλλά το κρεμ το συναγωνίζεται πολύ δυναμικά. Υπάρχουν επίσης πολυφωτογραφημένες προτάσεις σε κόκκινο, ροζ, nude, μπλε, καφέ, μεταλιζέ και ασπρόμαυρο.

Valentino δια χειρός Alessandro Michele και Chloe από την Chemena Kamali είναι οι collections που επηρέασαν ευρύτερα τη διεθνή αγορά. Υπέδειξαν ένα καινούριο layering και styling του αγαπημένου ρομαντικού υφάσματος ώστε να μη δείχνει συντηρητικό και κλασικό. Βασικά στολίδια; Φιόγκοι, βολάν, κρύσταλλα.