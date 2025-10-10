Back to Top
Δαντέλα, το απόλυτο must have- πως θα τη φορέσουμε από εδώ και πέρα

Το lace trend έχει κατακτήσει τη διεθνή αγορά, δοκιμάστε όμως νέο layering και styling

Εχει απογειωθεί η δημοτικότητα της δαντέλας φέτος, φθινόπωρο και  χειμώνα.

Χρίστηκε το κορυφαίο must have της γυναικείας γκαρνταρόμπας και  ηγείται των τάσεων με διαφορά. Μπορείτε να τη φορέσετε σαν total look σε μορφή φορέματος ως σύγχρονη γυναίκα- αράχνη ή αιθέρια boho νύμφη, να υιοθετήσετε τα πολύ επίκαιρα sexy κορμάκια, τις μπλούζες με τους eighties έντονους ώμους αλλά και το lingerie style σε συνδυασμό με σατέν που επιμένει να εξελίσσεται.

Οι πιο επιδραστικοί οίκοι ανέβασαν δαντέλες στο catwalk και οι celebrities τις λάτρεψαν.Αλλωστε το παιχνίδι της διαφάνειας δεν χάνει ποτέ τη γοητεία του. Όπως, πάντα δεσπόζει το μαύρο σε διάφορες υφές και σχηματισμούς αλλά το κρεμ το συναγωνίζεται πολύ δυναμικά. Υπάρχουν επίσης πολυφωτογραφημένες προτάσεις σε κόκκινο, ροζ, nude, μπλε, καφέ, μεταλιζέ και ασπρόμαυρο.

Valentino δια χειρός Alessandro Michele και Chloe από την Chemena Kamali είναι οι collections που επηρέασαν ευρύτερα τη διεθνή αγορά. Υπέδειξαν ένα καινούριο layering και styling του αγαπημένου ρομαντικού υφάσματος ώστε να μη δείχνει συντηρητικό και κλασικό. Βασικά στολίδια; Φιόγκοι, βολάν, κρύσταλλα. 

Valentino

Valentino

Valentino

Valentino

Valentino

Valentino

Chloe

Chloe

Chloe

Chloe

Chloe

Chloe

Chloe

Chloe

Dolce e Gabbana

Dolce e Gabbana

Dolce e Gabbana

Dolce e Gabbana

Dolce e Gabbana

Dolce e Gabbana

Saint Laurent

Saint Laurent

Saint Laurent

Saint Laurent

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Alexander Mc Queen

Alexander Mc Queen

Αν δεν ανήκετε στους fans δείξτε τουλάχιστον το trend με ασύμμετρο τοπ – φόρεμα πάνω από παντελόνι ή ψωνίστε δαντελένιο καλσόν. Θα βρείτε πάντως πολλές εκδοχές του ορμητικού  lace fever στα καταστήματα.

Alberta Ferretti

Alberta Ferretti

Elie Saab

Elie Saab

Fendi

Fendi

Carolina Herrera

Carolina Herrera

Giambattista Valli

Giambattista Valli

Giambattista Valli

Giambattista Valli

ΣΤΟ ZARA 

ΟΙ CELEBRITIES 

H Σαμπρίνα Κάρπεντερ στα βραβεία MTV

H Σαμπρίνα Κάρπεντερ στα βραβεία MTV

Η Ολίβια Γουάιλντ στην Paris Fashion Week

Η Ολίβια Γουάιλντ στην Paris Fashion Week

H Tζένιφερ Ανιστον στο εξώφυλλο του τελε...

H Tζένιφερ Ανιστον στο εξώφυλλο του τελευταίου Harper's Bazaar

