Τελικά μας συγκίνησε ο Ντουέιν Τζόνσον και το δίπολο δυνατού- αδύνατου

Πως μας φάνηκε το «The Smashing Machine» που συνεχίζεται στα Options Cinemas

Οι περισσότερες γυναίκες διστάζουν να παρακολουθήσουν την ιστορία ζωής ενός παλαιστή. Λόγω αυτής της θεματικής, ομολογούμε πως πήγαμε με αρνητική προκατάληψη στο «Τhe Smashing Machine». (Και μόνο ο τίτλος περί μηχανής καταστροφής δεν είναι και το καλύτερό μας…) Τελικά βγαίνοντας από την αίθουσα στα Options Veso Mare είχαμε τελείως διαφορετική γνώμη. Οι κριτικές που είχαμε διαβάσει ήταν αμφιλεγόμενες. Με βαθμολογία από 2 χλιαρά αστέρια μέχρι ενθουσιώδη 3,5 και 4. Το βραβείο σκηνοθεσίας στο πολύ πρόσφατο σινε- φεστιβάλ Βενετίας παραμένει βέβαια εφόδιο σεβαστό. Είδαμε καταρχήν ένα δραματικό, ψυχογραφικό φιλμ τελείως κόντρα στην μονοδιάστατη παράδοση υπερηρώων τύπου «Rocky» στο Χόλιγουντ. Η αληθινή περίπτωση του παλαιστή Μαρκ Κερ – σε εποχές που αγωνίζονταν για την επιβίωση και όχι για τα σημερινά εκατομμύρια- βασιζόταν σε μια ιδιοσυγκρασία γεμάτη αντιθέσεις.

Ο θηριώδης αθλητής που ζούσε για το αφόρητο «ξύλο», τη νίκη στα ρινγκ και τις ζητωκραυγές του κόσμου, ήταν ένας αγαθός γίγαντας που ψώνιζε δώρα για το κορίτσι του, διαπραγματευόταν με γλυκύτητα, συμβούλευε τα παιδιά να μείνουν μακριά από τη βία, φοβόταν το λούνα παρκ, πάσχιζε ευλαβικά για το τέλειο smoothie και την τάξη στον κήπο του. Ταυτόχρονα, παγιδευμένος κοινωνικά και υπαρξιακά στο μύθο του επικίνδυνου πολεμιστή, ασφυκτιούσε σε ένα σώμα που συντηρούσε με σκληρή προπόνηση και εθιστικά παυσίπονα. Επιπλέον, η αυτοκαταστροφική σχέση με τη σύντροφό του καταπίεζε ακόμα περισσότερο τον κλονισμένο ψυχισμό του.

Οι πρωταγωνιστές Ντουέιν Τζόνσον και Εμιλι Μπλαντ με το σκηνοθέτη Μπεν Σαφντι στη Βενετία