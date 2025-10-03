«Εφτασε» και ο θηριώδης Ντουέιν Τζόνσον στα σινεμά, φλερτάρει με Οσκαρ, πως μεταμορφώθηκε

Ένα ακόμα ηχηρό όνομα του Χόλιγουντ, αγνώριστος, σε ρόλο ζωής, στην κινηματογραφική Πάτρα

Μετά το Λεονάρντο ντι Κάπριο, έχουμε κι άλλη πολυαναμενόμενη άφιξη στα Options Cinemas της Veso Mare. To αθλητικό, βιογραφικό δράμα «The Smashing Machine» με τον super δημοφιλή στην Αμερική, Ντουέιν Τζόνσον ή αλλιώς «Τhe Rock». Στις αφίσες δεν αναγνωρίζεται με την πρώτη ματιά λόγω μαύρης περούκας. Αλλά δεν χρειάστηκε μόνο αυτό για να «αλλάξει» εξωτερικά και καλλιτεχνικά ώστε να φλερτάρει αναπάντεχα με Οσκαρ. Ο Τζόνσον έχει συνδεθεί με τα εύπεπτα λαικά θεάματα δράσης τύπου Jumanji και Fast & Furious, λόγω διάπλασης. Ηρθε όμως η στιγμή να μην υποδύεται μονίμως τον εαυτό του. Πολύ πρόσφατα στη Μόστρα της Βενετίας έκλαψε δημοσίως με την ενθουσιώδη υποδοχή του νέου του φιλμ, το οποίο τελικά απέσπασε βραβείο σκηνοθεσίας. Για το ρόλο του θρυλικού πυγμάχου Mark Kerr, έκανε μεγάλη στροφή. Η ταινία εστιάζει στη μάχη του πρωταθλητή με τις εξαρτήσεις και στη σχέση του με τη γυναίκα του μετά την πρώτη του μεγάλη ήττα στην Ιαπωνία.