«Εφτασε» και ο θηριώδης Ντουέιν Τζόνσον στα σινεμά, φλερτάρει με Οσκαρ, πως μεταμορφώθηκε

Ένα ακόμα ηχηρό όνομα του Χόλιγουντ, αγνώριστος, σε ρόλο ζωής, στην κινηματογραφική Πάτρα
Μετά το Λεονάρντο ντι Κάπριο, έχουμε κι άλλη πολυαναμενόμενη άφιξη στα Options Cinemas της Veso Mare.
To αθλητικό, βιογραφικό δράμα «The Smashing Machine» με τον super δημοφιλή στην Αμερική, Ντουέιν Τζόνσον ή αλλιώς «Τhe Rock». Στις αφίσες δεν αναγνωρίζεται με την πρώτη ματιά λόγω μαύρης περούκας. Αλλά δεν χρειάστηκε μόνο αυτό για να «αλλάξει» εξωτερικά και καλλιτεχνικά ώστε να φλερτάρει αναπάντεχα με Οσκαρ.
Ο Τζόνσον έχει συνδεθεί με τα εύπεπτα λαικά θεάματα δράσης τύπου Jumanji και Fast & Furious, λόγω διάπλασης. Ηρθε όμως η στιγμή να μην υποδύεται μονίμως τον εαυτό του. Πολύ πρόσφατα στη Μόστρα της Βενετίας έκλαψε δημοσίως με την ενθουσιώδη υποδοχή του νέου του φιλμ, το οποίο τελικά απέσπασε βραβείο σκηνοθεσίας.
Για το ρόλο του θρυλικού πυγμάχου Mark Kerr, έκανε μεγάλη στροφή. Η ταινία εστιάζει στη μάχη του πρωταθλητή με τις εξαρτήσεις και στη σχέση του με τη γυναίκα του μετά την πρώτη του μεγάλη ήττα στην Ιαπωνία.
Ο σκηνοθέτης Μπένι Σάφντι, του ζήτησε να γίνει ακόμα πιο επιβλητικός και να πάρει 13 κιλά χωρίς ίχνος λίπους, για να αποκτήσει τον όγκο του Κερ. Ο Τζόνσον ήξερε οως απαιτείται υπομονή και συνέπεια για να το κατορθώσει, ώστε να «βυθιστεί πλήρως στο χαρακτήρα και να εξαφανιστεί μέσα του».
Είχε πειστεί πως η εξέλιξη της καριέρας του θα στηριζόταν στη συνεργασία του με τον Σάφντι. «Ένιωθα ότι ήταν η στιγμή να σκίσω τα πάντα και να ξεκινήσω από την αρχή», ανέφερε. Ακολούθησε ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα προπόνησης, σχεδιασμένο ώστε να προσομοιώνει τη μυϊκή ανάπτυξη ενός ερασιτέχνη μαχητή. «Το να αποκτήσω έναν τέτοιο σωματότυπο σαν του Kerr δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση, ειδικά στα 53 μου», εξήγησε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο E! News.
Συνηθισμένος να ξυπνάει στις 3:30 ή 4:00 το πρωί για να προλάβει με ηρεμία, cardio πρόγραμμα 40-50 λεπτών, δεν πτοήθηκε από τις παραπανίσιες θυσίες. Η καρδιοαναπνευστική άσκηση είναι άλλωστε σταθερό στοιχείο της «κανονικής» ρουτίνας εκγύμνασής του.
Τι πρόσθεσε; Τέσσερις προπονήσεις την εβδομάδα για το πάνω μέρος του σώματος και μια για το κάτω μέρος, με βασικές ασκήσεις όπως καθίσματα (squats), προβολές (lunges) και άρσεις θανάτου (deadlifts).
Όσον αφορά την ειδική διατροφή που ακολούθησε, αυτή περιελάμβανε κυρίως άπαχες πρωτεΐνες όπως κοτόπουλο, ψάρι και ασπράδια αυγών, χωρίς να λείπουν οι υδατάνθρακες -γλυκοπατάτες και λευκό ρύζι- και τα καλά λιπαρά – αβοκάντο και φυστικοβούτυρο.
Επίσης κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες νερού (πάνω από ένα γαλόνι καθημερινά), συχνά με ηλεκτρολύτες, και κατανάλωνε έξι έως επτά γεύματα την ημέρα για να διατηρήσει την ενέργεια και τους μύες του.
