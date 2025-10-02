Dior: Ο Jonathan Anderson «προσγείωσε» το New Look και η Σαρλίζ Θερόν ήταν εκεί

Kαι ο Jonathan Anderson (του οποίου την καινοτόμα ματιά θαυμάζαμε στον Loewe) πρότεινε εκείνο που φάνηκε και στην ανδρική συλλογή. «Ξαναδιάβασε» την θρυλική εποχή του Dior «New Look» χάριζοντάς της πιο σύγχρονη, street μορφή. Η collection Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 διέθετε ένα νέο cropped σχήμα στα αγαπημένα bar jackets, πουκάμισα με φιόγκους στο λαιμό σε style Lord Byron, φορέματα με ρετρό βικτοριανούς όγκους, boxy παλτό, cigarette παντελόνια, οβάλ κάπες αλλά και μικροσκοπικά μίνι (στενά και μπαλούν). Kαρό, σατέν, ρομαντικά ανθάκια είχαν την τιμητική τους.

Αναμφίβολα παρέλασαν ενδιαφέρουσες και ερεθιστικές σιλουέτες, αναφορές στο μυθιστορηματικό βεστιάριο εποχής και στα αλλοτινά χρόνια του ιδρυτή Christian Dior. Ο σχεδιαστής τίμησε την προσωπική του διαδρομή στη μόδα και την βρετανο -ιρλανδική του καταγωγή.

Σαφώς επιχειρήθηκε ένας καινούριος διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Είχαμε casual mood αλλά και θεατρικότητα μέσω των πρωτότυπων καπέλων και αξεσουάρ… Πουθενά όμως δεν διακρίναμε το ονειρικό και πολιτισμικό status των επιδείξεων της προκατόχου του Anderson, Maria Grazia Chiuri, της οποίας η πρώτη συλλογή με το φεμινιστικό μήνυμα και είχε κάνει αίσθηση.

Τα τελευταία χρόνια χαιρόμαστε που τα δημιουργικά couture στοιχεία έχουν εξαπλωθεί στο προσκήνιο της μόδας, όμως σαν να έχει ξεχαστεί η ουσιαστική έννοια του ready to wear. Θέλεις να βλέπεις το ρούχο και να διψάς να το αποκτήσεις… Να σε κάνει να νιώθεις πιο όμορφη… Στον Dior και σε άλλα κορυφαία luxury brands προέχει η επικοινωνιακή τακτική με ambassadors ή stars στη front row παρά η εμπορική δυναμική. Γιατί δεν μιλάμε για couture όπου το show έχει διαφορετικό στόχο αποφέροντας υπερβατικές εικόνες, ούτε για custom looks στο κόκκινο χαλί. Αναφερόμαστε σε κομμάτια που φοριούνται και είναι ποθητά με την πρώτη ματιά. Στην ποίηση της καθημερινότητας.

Στην επίδειξη Dior ήταν οι σταθερές μούσες του οίκου Σαρλίζ Θερόν, Τζένιφερ Λόρενς, Ανια Τέιλορ Τζόι και οι νεότερες Μάικι Μάντισον, Γκρέτα Λι, Μία Γκοθ. Επίσης, παρέστησαν Μπριζίτ Μακρόν, Κάρλα Μπρούνι, Καμίλ Κοτέν, Ροζαλία, Τζένα Ορτέγκα, ο Τζόνι Ντεπ και ο Τζόναθαν Μπέιλι. Ε και;

