Φλας στο Ηρώδειο, κοσμοπλημμύρα για «Ελπίδα», Αντώνη Ρέμο και Τζακ Σαβορέτι

Κατάμεστο το Ηρώδειο την περασμένη Δευτέρα χάρη στην πολυαναμενόμενη συναυλιακή σύμπραξη Αντώνη Ρέμου και Τζακ Σαβορέτι για τους σκοπούς της «Ελπίδας».

Για πρώτη φορά ο αγαπημένος και κοσμογυρισμένος Βρετανο-Ιταλός ερμηνευτής έκανε ντουέτο στην Αθήνα μετά από πρόκληση της προέδρου του σωματείου και όλου του Δ.Σ.

Στην έναρξη ο Αντώνης Ρέμος έκανε ξεχωριστή αναφορά στην Ιδρύτρια της Ελπίδας, Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, και στο έργο της ζωής της για τα παιδιά με καρκίνο: «Η βραδιά η αποψινή είναι αφιερωμένη στον Άγγελό μας, θα είναι για πάντα μέσα στις καρδιές μας και μέσα στην ψυχή μας» είπε ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ο Αγγελός μου».

Λίγο μετά μαζί με τον Τζακ Σαβορέτι τραγούδησαν το διάσημο ιταλικό άσμα «il mondo».