Φλας στο Ηρώδειο, κοσμοπλημμύρα για «Ελπίδα», Αντώνη Ρέμο και Τζακ Σαβορέτι

Οι δυο δημοφιλείς καλλιτέχνες μάγεψαν στα τραγούδια «Il mondo», «E penso a te» και «lo che non vivo»
Κατάμεστο το Ηρώδειο την περασμένη Δευτέρα χάρη στην πολυαναμενόμενη συναυλιακή σύμπραξη Αντώνη Ρέμου και Τζακ Σαβορέτι για τους σκοπούς της «Ελπίδας».
Για πρώτη φορά ο αγαπημένος και κοσμογυρισμένος Βρετανο-Ιταλός ερμηνευτής έκανε ντουέτο στην Αθήνα μετά από πρόκληση της προέδρου του σωματείου και όλου του Δ.Σ.
Στην έναρξη ο Αντώνης Ρέμος έκανε ξεχωριστή αναφορά στην Ιδρύτρια της Ελπίδας, Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, και στο έργο της ζωής της για τα παιδιά με καρκίνο: «Η βραδιά η αποψινή είναι αφιερωμένη στον Άγγελό μας, θα είναι για πάντα μέσα στις καρδιές μας και μέσα στην ψυχή μας» είπε ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ο Αγγελός μου».
Λίγο μετά μαζί με τον Τζακ Σαβορέτι τραγούδησαν το διάσημο ιταλικό άσμα «il mondo».
Οι δυο καλλιτέχνες παρουσίασαν στη συνέχεια τις μεγαλύτερες προσωπικές τους επιτυχίες αλλά και τα ντουέτα-έκπληξη, το «E penso a te» και «lo che non vivo» τα οποία καταχειροκροτήθηκαν. Για την μεγάλη κυρία του πενταγράμμου Μαρινέλλα, που δίνει μάχη για τη ζωή, ο Αντώνης Ρέμος τραγούδησε το εμβληματικό «Καμιά φορά». Οι κερκίδες ήταν γεμάτες υποστηρικτές της Ελπίδας και λάτρεις του αισθαντικού διδύμου επί σκηνής- ανάμεσά τους και Πατρινοί.
Αντώνης Ρέμος, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Jack Savoretti
Χριστίνα Πολίτη, Jack Savoretti
Γιάννης Μώραλης, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης- Μαρία Μπεκατώρου, Υβόννη Μπόσνιακ
Τίνα Μεσσαροπούλου, Γιώργος Μυλωνάκης, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Σέβη Βολουδάκη
Σάντυ Μπήτρου, Φανή Λεβέντη, Γιώργος Ντάβλας, Ντόρα Δημοπούλου, Ρίτα Δημοπούλου, Ρίτα Πικρού Μωραιτάκη
Σάσα Σταμάτη, Γιώργος Λιάγκας- Ελένη Δρακοπούλου, Ντίνα Πριτσιβέλη, Μελίνα Δασκαλάκη, Χριστίνα Τσατσάκη
Harper’s Bazaar: Ζωντανό μπουκέτο και οπτασία η Αμάλ στην πρεμιέρα του «Jay Kelly»
«Η μια μάχη μετά την άλλη»: Ανακαλύψαμε τιτανομαχία ερμηνειών σε δυόμισι ώρες τρελού κυνηγητού
Πάτρα: Στους δρόμους για τα εργασιακά - Πορεία στο κέντρο για την 24ωρη απεργία ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr