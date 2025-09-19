Μαγική βραδιά στη φωταγωγημένη Ρωμαϊκή Αγορά για τα 70χρονα του Φεστιβάλ Αθηνών

Τουρισμός και Πολιτισμός σε μια γόνιμη συμπόρευση. Στη Ρωμαϊκή Αγορά, έναν τόπο που συμβολίζει την ιστορική συνέχεια και τη συλλογική μνήμη, το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ τίμησαν τα 70 χρόνια του Φεστιβάλ Αθηνών. Πραγματοποιήθηκε αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας, την παγκόσμια Ελληνίδα που σημάδεψε τον 20ό αιώνα και παραμένει σημείο αναφοράς για την οικουμενική διάσταση της ελληνικής φωνής και δημιουργίας. Εμφανίστηκε η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου και σολίστ τη διεθνώς αναγνωρισμένη σοπράνο Χριστίνα Πουλίτση.

Παρέστησαν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, η υφυπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, η αναπλ. περιφερειάρχης Αττικής Χριστίνα Κεφαλογιάννη, η πρόεδρος του ΕΟΤ Αγγελική Βαρελά, ο γεν. γραμματέας του ΕΟΤ Ανδρέας Φιορεντίνος Ανδρέας κ.α.

Επίσης, ήταν εκεί ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Μιχάλης Τιβέριος, ο πρόεδρος ΔΣ του Φεστιβάλ Αθηνών- Επιδαύρου Δημήτρης Πασσάς, ο γεν. διευθυντής Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου Ιωάννης Καπλάνης, η μέχρι πρότινος καλλιτεχνική διευθύντρια Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου Κατερίνα Ευαγγελάτου, η πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη Ειρήνη Γερουλάνου και πολλοί ξένοι πρέσβεις.