Burberry, Dior, Carolina Herrera: Το πολύκροτο βεστιάριο της Μελάνια στο Λονδίνο

Το ακριβώς φόρεσε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, η οποία παρά τους αρνητές της, είναι η ωραιότερη στην ιστορία του τίτλου
Στη δεύτερη επίσημη επίσκεψη του προεδρικού ζεύγους Τραμπ στο Λονδίνο, τα φώτα της δημοσιότητας επικεντρώθηκαν στην γκαρνταρόμπα της ακριβοθώρητης Μελάνια. Η 55χρονη Σλοβένα καλλονή μαγνητίζει πάντα τα βλέμματα με την εντυπωσιακή παρουσία της, επιμένοντας στις δυναμικές, θηλυκές σιλουέτες και τις ψηλοτάκουνες γόβες. Mε ύψος 1.80 και αχέρωγο περπάτημα προτιμάει τις γραμμές που ακολουθούν το σώμα, σε αντίθεση με τη βασίλισσα Καμίλα και την Κέιτ Μίντλετον που αγαπούν την «γραμμή Α».
Κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο η Μελάνια Τραμπ τίμησε την βρετανική παράδοση μόδας επιλέγοντας μια καμπαρντίνα του οίκου Burberry. Hταν το μοντέλο Kensington Heritage σε πολύ μακρύ μήκος και στην statement μπεζ απόχρωση. Τη συνδύασε με μαύρες Dior μπότες ιππασίας.
Στην πρωινή περιήγηση η πρώτη κυρία επέλεξε ένα total Dior look. Γκρι ταγιέρ σε στεν’η γραμμή, κλασικές μαύρες γόβες και μοβ καπέλο από μάλλινη τσόχα. Το καπέλο κατέβαινε χαμηλά στα μάτια και θύμισε εκείνο της ορκωμοσίας- μάλιστα είχε θεωρηθείμ δείγμα αποστασιοποίησης επειδή «δεν ήθελε να βλέπει κανέναν».
Στο πραγματικά φαντασμαγορικό δείπνο στο Windsor επέλεξε ένα αμφιλεγόμενο maxi dress. To έντονο κίτρινο χρώμα και το έξωμο κόψιμο δίχασαν τις εντυπώσεις. Ηταν μια δημιουργία του αριστοκρατικού αμερικάνικου οίκου Carolina Herrera, που παρά τα όσα ειπώθηκαν δεν πρόσβαλε το βασιλικό πρωτόκολλο.
Υπήρξαν πολλές ενστάσεις στο διαδίκτυο και τα media επειδή φάνταζε σαν κακόγουστη … μπανάνα. Θεωρήθηκε άκομψος και πολύ φαντεζί τόνος για την περίσταση, αν και η Μελάνια έχει ξανατολμήσει κίτρινες μονοχρωμίες στο παρελθόν. Κατά την άποψή μας της πρόσθεσε βάρος και έδειχνε εκτός εποχής. Όμως σίγουρα ξεχώρισε ανάμεσα στους άλλους συν πως λάνσαρε την τάση clorblocking επειδή η ζώνη της ήταν ροζ λιλά και τα σμαραγδένια σκουλαρίκια πράσινα.
