Burberry, Dior, Carolina Herrera: Το πολύκροτο βεστιάριο της Μελάνια στο Λονδίνο

Στη δεύτερη επίσημη επίσκεψη του προεδρικού ζεύγους Τραμπ στο Λονδίνο, τα φώτα της δημοσιότητας επικεντρώθηκαν στην γκαρνταρόμπα της ακριβοθώρητης Μελάνια. Η 55χρονη Σλοβένα καλλονή μαγνητίζει πάντα τα βλέμματα με την εντυπωσιακή παρουσία της, επιμένοντας στις δυναμικές, θηλυκές σιλουέτες και τις ψηλοτάκουνες γόβες. Mε ύψος 1.80 και αχέρωγο περπάτημα προτιμάει τις γραμμές που ακολουθούν το σώμα, σε αντίθεση με τη βασίλισσα Καμίλα και την Κέιτ Μίντλετον που αγαπούν την «γραμμή Α».

Κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο η Μελάνια Τραμπ τίμησε την βρετανική παράδοση μόδας επιλέγοντας μια καμπαρντίνα του οίκου Burberry. Hταν το μοντέλο Kensington Heritage σε πολύ μακρύ μήκος και στην statement μπεζ απόχρωση. Τη συνδύασε με μαύρες Dior μπότες ιππασίας.