«Πόλεμος» για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο στο Ουίνδσορ

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επέλεξε ένα φόρεμα κίτρινου χρώματος με έξω ώμους το οποίος συνόδευσε με μια χοντρή ροζ ζώνη και τεράστια σμαραγδένια σκουλαρίκια.

Ανάμεικτες αντιδράσεις προκάλεσε η στιλιστική επιλογή της Μελάνια Τραμπ για το δείπνο στο παλάτι του Ουίνδσορ το βράδυ της Τετάρτης με αφορμή την επίσκεψη του συζύγου της και προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Βρετανία.

Ωστόσο, η εμφάνισή της δεν εντυπωσίασε τους χρήστες των social media με την Daily Mail να κάνει μια επιλογή από όσα γράφτηκαν για τη Μελάνια Τραμπ.

Ένας χρήστης του X έγραψε «το φόρεμα της Μελάνια - δεν με εντυπωσίασε», με έναν δεύτερο να αναρωτιέται «Μελάνια, τι συμβαίνει; Τι γίνεται;». «Ω, Θεέ μου. Το φόρεμα της Μελάνια είναι φρικτό! Μοιάζει με ένα γιγάντιο πασχαλινό αυγό ή κάτι τέτοιο με αυτό το καναρινί κίτρινο και τη μοβ ζώνη» έγραψε ένας τρίτος σε πιο έντονους τόνους.

«Γιατί η Μελάνια ντύθηκε σαν μπανάνα;» ρώτησε άλλος σχολιαστής ενώ σε άλλο σχόλιο έγραψαν «η Κέιτ είναι υπέροχη, η Μελάνια είναι γελοία».

Άλλοι ωστόσο ήταν λιγότερο σκληροί αρκούμενοι στο ότι το φόρεμα της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ ήταν «πολύ απλό» για την περίσταση. «Στην πραγματικότητα, μου αρέσει το φόρεμα της Μελάνια, αλλά δεν είναι πολύ απλό για ένα επίσημο δείπνο;», «αγαπώ τη Μελάνια, αλλά αυτό το φόρεμα είναι φρικτό πάνω της και ακατάλληλα απλό για ένα επίσημο δείπνο» ήταν ορισμένα από τα σχόλια αυτά.

Δεν έλειψαν, ωστόσο, και τα άκρως επαινετικά για τη Μελάνια Τραμπ σχόλια: «Μόνο η Μελάνια θα μπορούσε να φορέσει ένα κίτρινο φόρεμα και μια μπεζ ζώνη. Εγώ θα έμοιαζα με μπανάνα τυλιγμένη με επίδεσμο. Η πιο όμορφη Πρώτη Κυρία στην ιστορία», «μου αρέσει το φόρεμα της Μελάνια. Κομψό, κολακευτικό, σικ...».

To δείπνο και το μενού

Το εντυπωσιακό, «πλούσιο» δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ στήθηκε σε ένα τραπέζι 47 μέτρων με 139 κεριά και 1.452 μαχαιροπίρουνα, που χρειάστηκε μία εβδομάδα για να στρωθεί

Το μενού είχε σχεδιαστεί από τον επικεφαλής σεφ του βασιλικού οίκου, Μαρκ Φλανάγκαν, σε συνεργασία με τον σεφ του Λευκού Οίκου. Η σύνθεση του μενού αντανακλά τις προτιμήσεις του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος προτιμά βιολογικά προϊόντα από τα βασιλικά κτήματα.