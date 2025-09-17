Πάτρα: «Έφυγε αλλά ζει μέσα μας»: Το συγκλονιστικό αφιέρωμα του ΑΝΤ1 για τον Γιώργο Παυλάκη- ΒΙΝΤΕΟ

Συγκίνηση και αναμνήσεις στον δημοσιογραφικό κόσμο
Σε πένθος βυθίστηκαν ο δημοσιογραφικός κόσμος και η οικογένεια του ΑΝΤ1 από τον ξαφνικό θάνατο του καμεραμάν, Γιώργου Παυλάκη.
Ο έμπειρος επαγγελματίας «έφυγε» εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ για τη λειψυδρία στη λίμνη του Μόρνου.
Ο Παυλάκης υπέστη ανακοπή καρδιάς λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του ρεπορτάζ που έκανε με τον ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στην Πάτρα, Κωνσταντίνο Φλαμή.
