Πάτρα: Σοκ από τον ξαφνικό θάνατο του κάμεραμαν Γιώργου Παυλάκη - Κατέρρευσε την ώρα του ρεπορτάζ

Σοκ έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος του γνωστού operater του Αnt1 Γιώργου Παυλάκη, σε ηλικία 54 μόλις ετών, από ανακοπή.

Ο άτυχος καμεραμάν είχε μεταβεί στη Φωκίδα για ζωντανή σύνδεση για λογαριασμό του Αντέννα και έκανε ρεπορτάζ μαζί με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή για τη χαμηλή στάθμη στο φράγμα του Μόρνου.

Στο δρόμο από το χωριό Κάλλιο μέχρι το Λοιδορίκι και ενώ βρισκόντουσαν σε δύο διαφορετικά οχήματα ο Γιώργος Παυλάκης έκανε νόημα στον Κωνσταντίνο Φλαμή ότι δεν αισθάνεται καλά. Σταμάτησαν τα οχήματα και ο δημοσιογράφος κάλεσε γιατρό για οδηγίες. Ο Γιώργος συνήλθε, ρωτήθηκε αν έχει σακχαρο, απαντησε θετικά και έλαβε δύο καραμέλες χάρη στις οποίες προσωρινά συνήλθε.

Συνέχισαν την πορεία τους μέχρι το Κέντρο Υγείας Λοιδορικίου και ο Γιώργος Παυλάκης οδηγούσε κανονικά μέχρι που έφθασε στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Υγείας. Με το που πάρκαρε υπέστη σοβαρό επεισόδιο. Ο γιατρός με τη βοήθεια όλων τον μετέφεραν στο εσωτερικό του κτιρίου. Τρεις γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, του έκαναν ΚΑΡΠΑ 45 λεπτά και ό,τι άλλο προβλέπεται, όμως δυστυχώς ήταν αργά.

Ο Γιώργος Παυλάκης ήταν γνωστός και αγαπητός στους κύκλους των ανθρώπων των Μέσων Ενημέρωσης και εργαζόταν για τον Antenna.

Ήταν πατέρας δύο παιδιών και καταγόταν από το Μεσολόγγι