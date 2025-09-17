Πάτρα- Δυτική Αχαΐα: Τι έδειξαν οι σπιρομετρήσεις μετά τη μεγάλη φωτιά- Μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων με προβλήματα στους πνεύμονες

Τριακόσιες εξετάσεις σπιρομέτρησης, έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές του Αυγούστου, στην Αχαΐα. Τα αποτελέσματα, αυτών έδειξαν ότι ένα 10% των ανθρώπων που έκαναν την εξέταση, παρουσίασαν ενόχληση στους μικρούς αεραγωγούς των πνευμόνων ενώ στις περιοχές που υπήρξαν τα μεγάλα προβλήματα με την φωτιά και συνεπώς μεγαλύτερο φορτίο, το ποσοστό ξεπερνά το 25%.

«Τα στοιχεία που έχουμε από τις σπιρομετρήσεις σημαίνουν ότι αυτή η σκόνη (pm 2,5), δηλαδή των μικρών σωματιδίων, εισήλθε στο “αναπνευστικό δέντρο” και ενόχλησε τους μικρούς αεραγωγούς. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να παρακολουθηθούν διότι ή θα είναι κάτι παροδικό που θα το ξεπεράσουν με κάποια αγωγή ή μπορεί να μονιμοποιηθεί δηλαδή να έχουν χρόνιο βρογχικό άσθμα ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια» εξηγεί στο thebest.gr η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου.

Τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά έχουν καταγραφεί στην περιοχή των Μοιρέικων αλλά και στις περιοχές κοντά στην Ξερόλακκα δηλαδή Άνω Συχαινά και Βούντενη, ενώ αφορούν ως επί τoν πλείστων άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Επίσης, σποραδικά εντοπίστηκαν περιστατικά από την άσχημη ποιότητα του αέρα, σε Καμίνια, Τσουκαλέικα και Αλισσό.

Οι σπιρομετρήσεις, θα συνεχιστούν καθώς, όπως λέει η κ. Μαστοράκου, «έχουμε ένα “παράθυρο” χρόνου ενός τετραμήνου μετά το συμβάν δηλαδή τη φωτιά, να ανιχνεύσουμε αυτή τη συγκεκριμένη αρνητική επίδραση στο αναπνευστικό. Η δράση θα συνεχιστεί και σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες, όπως για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στη ΒΙΠΕ, τα σώματα ασφαλείας (πυροσβεστική, αστυνομία) και εθελοντές που ενεπλάκησαν στο σβήσιμο της πυρκαγιάς». Σπιρομετρήσεις στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα

Δυνατότητα πνευμονολογικής εκτίμησης, αλλά και σπιρομέτρησης διενεργούν οι πνευμονολόγοι του Κέντρου Υγείας Βορείου Τομέα (Αγίου Αλεξίου), μετά από απόφαση του διευθυντή του Χαράλαμπου Μπακόπουλου σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται κάθε πρωί Σάββατο και Κυριακή, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού, δίνοντας τη δυνατότητα να καλυφθούν εργαζόμενοι και νεότερα ηλικίας άτομα.