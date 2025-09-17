Τραγωδία στην Πάτρα: 68χρονος βρέθηκε νεκρός στην είσοδο της οικίας του- Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης (17/09) ένας 68χρονος στην οδό Αρέθα, στην Πάτρα.

Το άψυχο σώμα του βρήκε μπροστά από την πόρτα του σπιτιού του φιλικό του πρόσωπο, το οποίο ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες, διαπιστώνοντας τον θάνατό του.

Κατά την αυτοψία που ακολούθησε εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, οι οποίες –σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις– προήλθαν από την πτώση του 68χρονου στο έδαφος.

Από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΕΛ.ΑΣ. αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια θα αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργήσει η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.