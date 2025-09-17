Τραγωδία στην Πάτρα: 68χρονος βρέθηκε νεκρός στην είσοδο της οικίας του- Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Κηλίδες αίματος στο έδαφος, πιθανότατα από την πτώση
Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης (17/09) ένας 68χρονος στην οδό Αρέθα, στην Πάτρα.
Το άψυχο σώμα του βρήκε μπροστά από την πόρτα του σπιτιού του φιλικό του πρόσωπο, το οποίο ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες, διαπιστώνοντας τον θάνατό του.
Κατά την αυτοψία που ακολούθησε εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, οι οποίες –σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις– προήλθαν από την πτώση του 68χρονου στο έδαφος.
Από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΕΛ.ΑΣ. αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια θα αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργήσει η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.
Πάτρα: Μια κουζίνα που ξεπερνά τα όρια της αρχιτεκτονικής- Το έργο της Μυρτώς Κιούρτη συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις
Πάτρα: Βίντεο με ανήλικους διαρρήκτες να εισβάλλουν σε καφέ της παραλιακής -7χρονος ο αρχηγός τους
Καλάβρυτα: «Έφυγε» αιφνίδια στα 51 του χρόνια ο γιατρός Αιμίλιος Τζούδας
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr