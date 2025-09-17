Καλάβρυτα: «Έφυγε» αιφνίδια στα 51 του χρόνια ο γιατρός Αιμίλιος Τζούδας

Back to Top
Καλάβρυτα
Είχε καταγωγή απ’ το Μάνεσι Καλαβρύτων

Αιφνίδια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών ο γνωστός γιατρός του Νοσοκομείου Καλαβρύτων, και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία Αιμίλιος Τζούδας.
Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά του, τη γυναίκα του και τα τρία παιδιά του
Σήμερα έφυγε από κοντά μας μία σπάνια προσωπικότητα, ένας λαμπρός γιατρός, ένας διακεκριμένος επιστήμονας, ο γιατρός του Νοσοκομείου Καλαβρύτων, Αιμίλιος Τζούδας.
Ο εκλιπών είχε καταγωγή απ’ το Μάνεσι Καλαβρύτων.

Καλάβρυτα Πένθος

