Αιγάλεω: Μέλος του ISIS δηλώνει ο 32χρονος που επιτέθηκε σε τρεις γυναίκες και προκάλεσε εμπρησμούς

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για τον 32χρονο
Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για τον 32χρονο ο οποίος βρίσκεται στα χέρια των Αρχών για εμπρησμούς και επιθέσεις γυναικών στο Αιγάλεω.
Μάλιστα ταυτοποιήθηκε και ως ο δράστης εμπρησμού στην περιοχή του Υμηττού.
Ο 32χρονος, που κατηγορείται ότι παρενόχλησε δύο έφηβες (14 και 17 ετών) και μία 58χρονη στο Αιγάλεω, είναι ο ίδιος που προκάλεσε την πυρκαγιά στο δάσος του Υμηττού, στο ύψος του Καρέα, καθώς και άλλες τρεις φωτιές.
Δηλώνει μέλος του ISIS
Σύμφωνα με το Mega, ο 32χρονος φέρεται να ομολόγησε τους τρεις συν ένα εμπρησμούς στον Υμηττό, στην περιοχή του Καρέα πιο συγκεκριμένα, ενώ όταν ρωτήθηκε από τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για το κίνητρό του, ισχυρίστηκε πως είναι μέλος του ISIS και ότι έπαιρνε εντολές.
«Το ενδιαφέρον που θα αποκαλύψουμε, είναι ότι ο συγκεκριμένος όταν εξετάστηκε και συζήτησε με τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, αρχικά ήταν αρνητικός, δήλωνε ότι στο συμβάν το 2025 ο γείτονάς του, τον οποίο μαχαίρωσε, τον είχε χτυπήσει στο κεφάλι και του προκάλεσε αμνησία, όμως στην πορεία είπε στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής ότι είμαι μέλος του ISIS, ότι τις εντολές για να βάλω τις φωτιές μού τις είχε δώσει ένα άλλο μέλος του ISIS, περίπου 30 – 40 χρόνων που έλεγε ότι μείνει στο Παγκράτι, ότι τον είχε γνωρίσει στην Τουρκία, ήρθαν στην Ελλάδα, αυτός του έδινε τις εντολές και τον πλήρωνε για κάθε εμπρησμό 100 ευρώ» αποκάλυψε η εκπομπή Live News.
