Αιγάλεω: Μέλος του ISIS δηλώνει ο 32χρονος που επιτέθηκε σε τρεις γυναίκες και προκάλεσε εμπρησμούς

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για τον 32χρονο ο οποίος βρίσκεται στα χέρια των Αρχών για εμπρησμούς και επιθέσεις γυναικών στο Αιγάλεω.

Μάλιστα ταυτοποιήθηκε και ως ο δράστης εμπρησμού στην περιοχή του Υμηττού.

Ο 32χρονος, που κατηγορείται ότι παρενόχλησε δύο έφηβες (14 και 17 ετών) και μία 58χρονη στο Αιγάλεω, είναι ο ίδιος που προκάλεσε την πυρκαγιά στο δάσος του Υμηττού, στο ύψος του Καρέα, καθώς και άλλες τρεις φωτιές.