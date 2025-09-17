Πάτρα: Στρωμένα ταπετάκια ξανά στα φρεάτια στους πεζοδρόμους- ΦΩΤΟ

Φρεάτια καλυμμένα με ταπετάκια, σε μια προσπάθεια να «μπλοκαριστεί», η έντονη δυσοσμία που αναδύεται από αυτά, ενώ το φθινόπωρο έχει έρθει και μαζί με αυτό και η απειλή των βροχοπτώσεων.

Συνηθισμένη η εικόνα σε κεντρικούς πεζόδρομους της πόλης με πρωταγωνιστές καταστηματάρχες εστίασης οι οποίοι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη μυρωδιά που αναδύεται από τα φρεάτια, καταφεύγουν σε αυτή τη μέθοδο. Η έντονη δυσοσμία έχει καταγραφεί πολλές φορές στο κέντρο της πόλης, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση.

Το ανησυχητικό είναι ότι η κάλυψη των φρεατίων με τα ταπετάκια δεν αποτελεί απλώς αισθητική αλλοίωση, καθώς, όπως έχει δείξει το πρόσφατο παρελθόν, με τις πρώτες έντονες βροχές, η έλλειψη σωστής απορροής μπορεί να οδηγήσει ξανά σε πλημμυρικά φαινόμενα, βάζοντας σε δοκιμασία τόσο τους κατοίκους όσο και τις επιχειρήσεις.

Πολίτες και επαγγελματίες ζητούν μια μόνιμη λύση, όπως καθαρισμό, απολύμανση και συντήρηση του αποχετευτικού δικτύου, ώστε να πάψει το κέντρο της Πάτρας να έχει αυτή την εικόνα.