Στρατιωτική κινητοποίηση στη Γάζα: Άρματα μάχης και μπουλντόζες μέσα στις γειτονιές

Κάτοικοι ανέφεραν ότι η προέλαση των στρατιωτικών δυνάμεων ακολούθησε έντονους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε κτίρια και κεντρικούς δρόμους, οι οποίοι φαίνεται ότι προετοίμασαν το έδαφος για την εισβολή

Δεκάδες ισραηλινά άρματα μάχης και στρατιωτικά οχήματα εισήλθαν στη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν, στην Πόλη της Γάζας, στη δεύτερη ημέρα της χερσαίας επιχείρησης με στόχο τον έλεγχο της περιοχής. Βίντεο που κυκλοφορούν καταγράφουν άρματα, μπουλντόζες και τεθωρακισμένα να κινούνται κατά μήκος των ορίων της πυκνοκατοικημένης συνοικίας, ενώ πυκνοί καπνοί καλύπτουν την προέλαση, αποτέλεσμα βομβαρδισμών με πυροβολικό και καπνογόνα. Η Σεΐχ Ραντουάν, που πριν τον πόλεμο φιλοξενούσε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους, παραμένει από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Γάζας. Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, στόχος της επιχείρησης είναι η απελευθέρωση ομήρων και η εξουδετέρωση περίπου 3.000 μαχητών της Χαμάς, στο πλαίσιο της επιχείρησης που χαρακτηρίζεται ως το «τελευταίο προπύργιο» της οργάνωσης. Κάτοικοι της συνοικίας ανέφεραν ότι η προέλαση του στρατού ακολούθησε σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε κτίρια και κεντρικούς δρόμους, οι οποίοι φαίνεται να προετοίμασαν το έδαφος για την εισβολή. Ο Σαάντ Χαμάδα, που εγκατέλειψε την περιοχή με την οικογένειά του, δήλωσε στο BBC: «Τα drones δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Χτύπησαν φωτοβολταϊκά, γεννήτριες, δεξαμενές νερού, ακόμη και το διαδίκτυο. Η ζωή έγινε αδύνατη και έτσι αναγκαστήκαμε να φύγουμε, παρά τον κίνδυνο». Η συνοικία περιλαμβάνει τις περιοχές Αμπού Ισκάνταρ, αλ-Ταουάμ και αλ-Σαφτάουι, ενώ τέμνεται από τη λεωφόρο αλ-Τζαλάα, βασική αρτηρία που συνδέει το κέντρο της Γάζας με τα βόρεια προάστια. Κάτοικοι εκτιμούν ότι η κατάληψη της Σεΐχ Ραντουάν θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω προέλαση προς το κέντρο της πόλης.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Al-Jalaa Street, downtown Gaza City<br><br>Tanks are less than 2 kilometers from the heart of Gaza City. <a href="https://t.co/vmYdgGmSdz">pic.twitter.com/vmYdgGmSdz</a></p>— Ph.Gritti (@Philipp27960841) <a href="https://twitter.com/Philipp27960841/status/1968346704417014097?ref_src=twsrc%5Etfw">September 17, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Οι εικόνες αρμάτων μέσα σε κατοικημένους δρόμους προκάλεσαν πανικό στους εναπομείναντες κατοίκους, ιδιαίτερα στα δυτικά και κεντρικά τμήματα. Μάρτυρες περιέγραψαν πως η θέα των αρμάτων να πλησιάζουν σπίτια τους ξύπνησε μνήμες προηγούμενων εισβολών που κατέληξαν στην ισοπέδωση ολόκληρων συνοικιών. Η εισβολή οδήγησε σε νέο μαζικό εκτοπισμό. Χιλιάδες οικογένειες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους κατευθυνόμενες προς τον νότο, με μεγάλες ουρές αυτοκινήτων και κάρων να σχηματίζονται κατά μήκος της οδού Σαλαχουντίν. Το ταξίδι, σύμφωνα με μαρτυρίες, διαρκούσε ώρες και κόστιζε εκατοντάδες σεκέλ, λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων και αύξησης των τιμών.

Πριν από τον πόλεμο, η Σεΐχ Ραντουάν ήταν μία από τις πιο ζωντανές γειτονιές της Γάζας, με σχολεία, τεμένη και αγορές. Τους τελευταίους μήνες όμως είχε δεχθεί αλλεπάλληλους βομβαρδισμούς, που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Η είσοδος αρμάτων μάχης στην περιοχή σηματοδοτεί πλέον μια νέα, κρίσιμη φάση της χερσαίας επιχείρησης. Το πρωί της Τετάρτης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σε δύο ημέρες έπληξε περισσότερους από 150 στόχους στην Πόλη της Γάζας, σε υποστήριξη των χερσαίων δυνάμεων. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, χρησιμοποιεί επίσης παλιά στρατιωτικά οχήματα γεμάτα εκρηκτικά, τα οποία έχουν τροποποιηθεί ώστε να ελέγχονται εξ αποστάσεως και οδηγούνται σε θέσεις της Χαμάς πριν πυροδοτηθούν.

Ο Νιντάλ αλ-Σέρμπι περιέγραψε στο BBC Arabic μια νύχτα αδιάκοπων εκρήξεων: «Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα. Οι βομβαρδισμοί και οι εκρήξεις συνεχίστηκαν από το βράδυ μέχρι την αυγή. Τα ισραηλινά οχήματα προέλασαν από τη Σεΐχ Ραντουάν, την Ταλ αλ-Χάουα και τη Σατζάγια. Ήταν μια πολύ τρομακτική νύχτα».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">IDF forces are now advancing in the Sheikh Radwan district of Gaza City. A significant development in the ongoing operation. <a href="https://twitter.com/hashtag/Israel?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Israel</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IDF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IDF</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Gaza?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Gaza</a> <a href="https://t.co/zqoF75uHjn">pic.twitter.com/zqoF75uHjn</a></p>— Dr.Barlin (@DrBarlin) <a href="https://twitter.com/DrBarlin/status/1968388338001527035?ref_src=twsrc%5Etfw">September 17, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Γάζα: Η «ανθρωπιστική ζώνη» είναι ήδη υπερπλήρης

Παράλληλα, ανθρωπιστικές οργανώσεις και υπηρεσίες του ΟΗΕ προειδοποιούν ότι η λεγόμενη «ανθρωπιστική ζώνη» όπου καλούνται να κατευθυνθούν οι εκτοπισμένοι είναι ήδη υπερπλήρης και αδυνατεί να φιλοξενήσει σχεδόν δύο εκατομμύρια ανθρώπους. Κάποιοι που ακολούθησαν τις εντολές εκκένωσης δηλώνουν ότι δεν βρήκαν καν χώρο για σκηνές και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στον βορρά. «Κάθε μέρα μας ρίχνουν φυλλάδια να φύγουμε, ενώ ταυτόχρονα βομβαρδίζουν κτίρια παντού», είπε στο BBC ο Μουνίρ Αζζάμ. «Αλλά πού να πάμε; Δεν υπάρχει ασφάλεια ούτε στον νότο». Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι περίπου 350.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας. Ο ΟΗΕ εκτιμά τον αριθμό των εκτοπισμένων από τον Αύγουστο σε 190.000, ενώ τουλάχιστον 650.000 παραμένουν εγκλωβισμένοι.