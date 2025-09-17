Πάτρα: Κάθε φωτιζόμενη διάβαση πεζών αποκτά καινούριες ράμπες για ΑμεΑ

Εκτελούνται εργασίες στα πεζοδρόμια περιμετρικά κάθε διάβασης
Οι περισσότερες έξυπνες - φωτιζόμενες και επίσης εποπτευόμενες διαβάσεις για πεζούς έχουν ολοκληρωθεί ωστόσο περιμετρικά τους οι εργασίες συνεχίζονται.
Αυτό συμβαίνει γιατί στη συμβατική υποχρέωση του εργολάβου είναι και η περαιτέρω διαμόρφωση των διαβάσεων ώστε να είναι προσβάσιμες με τις ειδικές πλάκες για άτομα με κινητικά και επίσης προβλήματα όρασης. Στην Πάτρα εκτελούνται εργασίες σε πολλές διαβάσεις και είναι ενδεικτικές οι κίτρινες πλάκες με τις προβλέψεις για όδευση ατόμων με προβλήματα όρασης. Παράλληλα διαμορφώνονται κατάλληλα οι κλήσεις στις ράμπες ώστε να μπορούν να κινηθούν εύκολα από και προς αυτές άτομα σε αναπηρικά αμαξίδια.
Το Σύστημα Έξυπνης Διάβασης Πεζών συμβάλλει στην προστασία των πεζών, λόγω της καλύτερης αναγνώρισής τους από τα οχήματα, ειδικά σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας (π.χ. νύχτα) ή σε κακές καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή ή ομίχλη), καθώς μέσω των φωτεινών πινακίδων και των φωτεινών LED συσκευών που είναι ορατά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, επιτρέπεται στους οδηγούς να γνωρίζουν ότι υπάρχει πεζός, που είτε διασχίζει τη διάβαση, είτε είναι κοντά σ’ αυτή και έχει την πρόθεση να τη διασχίσει.
