Πάτρα: Κάθε φωτιζόμενη διάβαση πεζών αποκτά καινούριες ράμπες για ΑμεΑ

Οι περισσότερες έξυπνες - φωτιζόμενες και επίσης εποπτευόμενες διαβάσεις για πεζούς έχουν ολοκληρωθεί ωστόσο περιμετρικά τους οι εργασίες συνεχίζονται.

Αυτό συμβαίνει γιατί στη συμβατική υποχρέωση του εργολάβου είναι και η περαιτέρω διαμόρφωση των διαβάσεων ώστε να είναι προσβάσιμες με τις ειδικές πλάκες για άτομα με κινητικά και επίσης προβλήματα όρασης. Στην Πάτρα εκτελούνται εργασίες σε πολλές διαβάσεις και είναι ενδεικτικές οι κίτρινες πλάκες με τις προβλέψεις για όδευση ατόμων με προβλήματα όρασης. Παράλληλα διαμορφώνονται κατάλληλα οι κλήσεις στις ράμπες ώστε να μπορούν να κινηθούν εύκολα από και προς αυτές άτομα σε αναπηρικά αμαξίδια.