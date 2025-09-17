Οι IDF επιχειρούν βαθιά μέσα στην πόλη της Γάζας - Χιλιάδες Παλαιστίνιοι σε μάχη επιβίωσης και διαφυγής

Συνολικά 350.000 άνθρωποι έχουν πλέον εγκαταλείψει την πόλη, όπου μένουν μισό εκατομμύριο άμαχοι ενώ η χερσαία τελική λύση του Ισραήλ φαίνεται ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με αξιωματούχους να διαρρέουν ότι η επιχείρηση θα διαρκέσει 2-3 μήνες.

Με τους βομβαρδισμούς να ισοπεδώνουν της Πόλη της Γάζας και τις ισραηλινές μεραρχίες να βρίσκονται στα περίχωρα χιλιάδες απεγνωσμένοι και ταλαιπωρημένοι Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν με κάθε μέσο και τρόπο.

Σε ένα από τα βίντεο έχει καταγραφεί, επίσης, η στιγμή που ισραηλινά μαχητικά βομβάρδισαν ένα «εργαστήριο παραγωγής όπλων της Χαμάς» την ώρα που «τρομοκράτες ετοίμαζαν εκρηκτικά με στόχο τις δυνάμεις των IDF στην περιοχή».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Πολεμική Αεροπορία και το Πυροβολικό του Ισραήλ έχει βομβαρδίσει «περισσότερους από 150 τρομοκρατικούς στόχους» σε όλη την πόλη της Γάζας τις τελευταίες δύο ημέρες «βοηθώντας τις δυνάμεις που πραγματοποιούν ελιγμούς στην περιοχή».

Στα πλάνα και τα καρέ φαίνονται πάνοπλοι Ισραηλινοί στρατιώτες να δίνουν μάχες στην πόλη της Γάζας ενώ τεθωρακισμένα επιχειρούν στα συντρίμμια από τους βομβαρδισμούς των προηγούμενων ημερών.

Tις πρώτες φωτογραφίες και βίντεο από τις επιχειρήσεις των δύο μεραρχιών που επιχειρούν στην πόλη της Γάζας έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF το πρωί της Τετάρτης.

Η επιχείρηση έχει προκαλέσει εκτεταμένη διεθνή καταδίκη, με τον ύπατο αρμόδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ, Φόλκερ Τουρκ, να την χαρακτηρίζει «απαράδεκτη».

Χιλιάδες φράκαραν στην έξοδο - Άλλοι αδυνατούν να φύγουν

Το κύμα Παλαιστινίων οδηγείται προς τον νότο από τον παράκτιο δρόμο αλ-Ρασίντ, την μόνη επιτρεπόμενη διαδρομή από τον ισραηλινό στρατό και η συμφόρηση φτάνει σε σημείο εγκλωβισμού, με ατελείωτες ουρές αυτοκινήτων, φορτηγών και αμάχων. Δεύτερο διάδρομο εκκένωσης ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει το Ισραήλ μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής.

Οι άνθρωποι πήγαιναν από την παραλιακή οδό αλλά ο δρόμος φράκαρε, άνοιξε λοιπόν ο ισραηλινός στρατός νέα οδό που θα είναι ανοιχτός μέχρι την Παρασκευή. Για απίστευτες εικόνες με ουρές κάρων, αυτοκινήτων, αμαξιών και ανθρώπων, μεταδίδει η Μαρία Καρχιλάκη για το OPEN αλλά αν και 350.000 έχουν φύγει, μισό εκατομμύριο παραμένει στην Πόλη της Γάζας καθώς αδυνατούν να φύγουν γιατί δεν έχουν χρήματα καθώς ακόμα και για αυτή τη μικρή διαδρομή μέχρι το Νότο σε άθλιους καταυλισμούς χρειάζεσαι καύσιμο, κάτι που δε υπάρχει.

Τα αφήνουν όλα πίσω

Ο Χάμντι Αμπού Τάμπκ, ένας ηλικιωμένος Παλαιστίνιος, δηλώνει ότι η αναγκαστική μετακίνησή του προς την αλ-Μαουάσι θα είναι η έβδομη φορά που εκτοπίζεται από την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ανέφερε ότι κατάγεται από την Τζαμπαλίγια, στον βόρειο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, αλλά αναγκάστηκε να φύγει πρόσφατα και από την Πόλη της Γάζας, εξαιτίας των αδιάκοπων ισραηλινών βομβαρδισμών.

«Ζούμε υπό συνεχή βομβαρδισμό — παιδιά σκοτώνονται καθημερινά. Μόνο χθες σκοτώθηκαν πάνω από 130 άνθρωποι. Είμαστε τρομοκρατημένοι και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε τα βράδια», είπε.

Ο Αμπού Τάμπκ, 63 ετών, εξέφρασε την αγωνία του για την ασφάλεια των παιδιών και των εγγονιών του:

«Έχω μόνο μία κουβέρτα στην πλάτη μου. Δεν μπορούσα να πάρω τα έπιπλά μου μαζί, για μια μετακίνηση σχεδόν 25 χιλιομέτρων από τον βορρά προς τον νότο. Το κόστος θα ήταν περίπου 1.000 δολάρια, ενώ εγώ έχω μόνο 100. Έτσι, αναγκάστηκα να τα αφήσω όλα πίσω.»

«Μας πήρε 10 ώρες για να φτάσουμε στο Χαν Γιουνίς και πληρώσαμε 3.500 σέκελ (735 λίρες) για τη διαδρομή. Η ουρά από αυτοκίνητα και φορτηγά φαινόταν ατελείωτη», είπε μητέρα τριών παιδιών από τη γειτονιά Σεΐχ Ραντουάν στο BBC.

Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία αποφαίνεται επιτροπή του ΟΗΕ

Η ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη αποφάνθηκε ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Η επιτροπή εφάρμοσε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την Πρόληψη και την Τιμωρία του Εγκλήματος της Γενοκτονίας στις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, διαπιστώνοντας ότι ο ισραηλινός στρατός -κατόπιν εντολών της ισραηλινής κυβέρνησης- εκτελεί τέσσερις από τις πέντε μεθόδους γενοκτονίας που αναφέρονται στη σύμβαση.

Η έκθεση ανέφερε ότι το Ισραήλ:

σκοτώνει μέλη της ομάδας (Παλαιστίνιοι)

προκαλεί σοβαρή σωματική ή ψυχική βλάβη στα μέλη της ομάδας

επιβάλλει σκόπιμα συνθήκες ζωής που υπολογίζονται να επιφέρουν τη φυσική καταστροφή της ομάδας, ολικά ή μερικά και

επιβάλλει μέτρα που στοχεύουν στην πρόληψη γεννήσεων μέσα στην ομάδα Επιπλέον, μέσω των δημόσιων δηλώσεων Ισραηλινών αξιωματούχων, φάνηκε ότι το Ισραήλ έχει dolus specialis γενοκτονίας -δηλαδή «συγκεκριμένη πρόθεση» να καταστρέψει τους Παλαιστίνιους ως λαό.

«Τα θύματα των βομβαρδισμών δεν επιλέχθηκαν ή στοχεύθηκαν ως μεμονωμένοι πολίτες. Αντιθέτως, τα θύματα στοχεύθηκαν συλλογικά λόγω της ταυτότητάς τους ως Παλαιστίνιοι», αναφέρεται στην έκθεση.

«Οι ισραηλινές Αρχές είχαν σκοπό να σκοτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους Παλαιστίνιους μέσω των στρατιωτικών επιχειρήσεών τους στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023 και γνώριζαν ότι τα μέσα και οι μέθοδοι πολέμου που χρησιμοποιήθηκαν θα προκαλούσαν μαζικούς θανάτους Παλαιστίνιων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών», αναφέρεται.

Έκκληση από διεθνείς οργανώσεις να ενταθεί η πίεση στο Ισραήλ Είκοσι και πλέον γνωστές οργανώσεις αρωγής απευθύνουν με κοινή ανακοίνωσή τους που δίνουν στη δημοσιότητα σήμερα έκκληση στη διεθνή κοινότητα – ενόψει των εργασιών υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την επόμενη εβδομάδα –, να εντείνει τις προσπάθειες για να σταματήσει το Ισραήλ τη γενοκτονία.

«Τα κράτη πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάθε διαθέσιμο πολιτικό, οικονομικό και νομικό εργαλείο στη διάθεσή τους και να επέμβουν», σημείωσαν οι οργανώσεις στην κοινή ανακοίνωση, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Save the Children.

«Οι ηγέτες του κόσμου δεν αναλαμβάνουν δράση. Τα γεγονότα αγνοούνται. Οι μαρτυρίες παραμερίζονται. Και ως άμεση συνέπεια, περισσότεροι άνθρωποι σκοτώνονται», αναφέρει ακόμη το κείμενο, που θυμίζει τους καθημερινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας.

Οι ΜΚΟ σημειώνουν ακόμη πως κράτη μέλη του ΟΗΕ μοιάζουν να αντιλαμβάνονται την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου ως κάτι προαιρετικό και δημιουργούν πολύ επικίνδυνο προηγούμενο.«Η Ιστορία αναμφίβολα θα κρίνει αυτή τη στιγμή ως δοκιμασία για την ανθρωπότητα. Και αποτυγχάνουμε. Εγκαταλείπουμε τον κόσμο στη Γάζα, εγκαταλείπουμε τους ομήρους, απεμπολούμε τη δική μας συλλογική ηθική επιταγή», αναφέρει το κείμενο.

Στις οργανώσεις που προσυπογράφουν την ανακοίνωση συγκαταλέγονται οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Medecins sans frontieres, MSF), η CARE International, το Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (NRC) και η Oxfam.