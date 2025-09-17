Αιγάλεω: Κλιμάκιο της ΕΥΠ εξέτασε τον 32χρονο Παλαιστίνιο- Οι ισχυρισμοί του για τον ISIS και η νέα μαρτυρία

Νέες πληροφορίες για τον 32χρονο Παλαιστίνιο, που συνελήφθη για επιθέσεις σε γυναίκες στο Αιγάλεω, καθώς ομολόγησε στους αστυνομικούς και την εμπλοκή του σε 3 ακόμη περιπτώσεις εμπρησμού, εκτός από την φωτιά που έβαλε στις 7 Σεπτεμβρίου 2025 στον Υμηττό, για την οποία του έχει ήδη απαγγελθεί κατηγορία.

Παράλληλα, συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΥΠ, μετά τους ισχυρισμούς του στις Αρχές, ότι είναι μέλος του ISIS.

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου ο 32χρονος αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή για τον εμπρησμό στον Υμηττό και να δικαστεί για τις 3 απανωτές σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω.

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε στα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ότι είναι μέλος του ISIS, καθώς και ότι λάμβανε 100 ευρώ από κάποιο άτομο, με το όνομα Μοχάμεντ, επίσης μέλος του ISIS, για να βάλει την κάθε μια από τις φωτιές. Μάλιστα, από την Τουρκία, είπε, πέρασαν μαζί στην Κω, τον Μάιο του 2024 και στη συνέχεια ξανασυναντήθηκαν στην Αθήνα, τουλάχιστον δέκα φορές. Σε αυτές τις συναντήσεις ο Μοχάμεντ φέρεται να του ζήτησε να βάζει τις φωτιές, όπως ακόμη είπε.

O 32χρονος ισχυρίστηκε ακόμη ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία, πριν περάσει με βάρκα στην Κω, δηλώνοντας πρόσφυγας πολέμου. Ωστόσο, στη συνέχεια ο ίδιος φέρεται να άλλαξε τα όσα είπε, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει το πρόσωπο με το όνομα Μοχάμεντ, αλλά ότι αυτά του τα είπε ο προφήτης Μωάμεθ.

Συναγερμός στην ΕΥΠ

Έπειτα από παρότρυνση της Πυροσβεστικής, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) έχει αρχίσει να ερευνά τους ισχυρισμούς του 32χρονου, ότι είναι μέλος του ISIS.

Αφού ενημερώθηκε Υπηρεσία, το βράδυ της Τετάρτης, κλιμάκιο εξέτασε τον 32χρονο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πράγματι πρόκειται για μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης ISIS. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι ισχυρισμοί αυτοί, να μην είναι εντελώς εξωπραγματικοί, και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να υπάρχει κάποια εμπλοκή του με το Ισλαμικό Κράτος.

Έχει προσαχθεί 20 φορές

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ιδιαίτερα περίεργο είναι το γεγονός ότι κατά την σύλληψή του, οι αστυνομικοί δεν βρήκαν επάνω του κανένα στοιχείο, που να τους οδηγεί στην ταυτότητά του, ενώ δεν έχουν εντοπίσει ακόμη πού έμενε, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να αναφέρουν ότι ήταν άστεγος.

Υπενθυμίζεται ότι ούτε μία, ούτε δύο αλλά 20 φορές είχε προσαχθεί ο 32χρονος στο παρελθόν. Τον Μάιο του 2025 είχε καρφώσει έναν Σύρο και είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Καταδικάστηκε για οπλοκατοχή και τελικά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Στην ΕΛ.ΑΣ. χτύπησε συναγερμός όταν παραβίασε τους περιοριστικούς όρους, για την απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς δεν έδωσε το «παρών» στο Α.Τ Αγίου Παντελεήμονα.

«Θέλω να φύγει από τη χώρα μου» λέει η 58χρονη που έπεσε θύμα του

Τα θύματα του 32χρονου – δύο ανήλικα κορίτσια και μια 58χρονη ζουν σε συνθήκες φόβου και πανικού, μετά τις επιθέσεις που δέχτηκαν. «Θέλω να φύγει από τη χώρα μου», λέει συγκλονισμένη η 58χρονη γυναίκα που δέχθηκε την επίθεση, μιλώντας στο Star. Η ίδια περιέγραψε πώς ο άνδρας την άρπαξε από πίσω ενώ περπατούσε με την κόρη της έξω από τα ΚΕΠ του Αιγάλεω.

«Προσπαθώ να συνέλθω. Πονάει ο λαιμός μου», είπε, ενώ η κόρη της περιέγραψε τη στιγμή που περπατούσαν πιασμένες από το χέρι, όταν ξαφνικά δέχθηκαν την επίθεση. «Μου έπιασε το αριστερό χέρι και με το δεξί έκανε κεφαλοκλείδωμα και μου γύρισε το λαιμό αριστερά. Έβαλε την ανάσα του στο αυτί μου», σημείωσε ακόμη το θύμα.

Πρόσθεσε, δε, ότι ο δράστης θα μπορούσε να της είχε σπάσει το λαιμό ή να είχε χρησιμοποιήσει μαχαίρι, καθώς κυκλοφορούσε ένοπλος.

Οι 3 επιθέσεις στο Αιγάλεω

Το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, ο 32χρονος προκάλεσε αναστάτωση στο Αιγάλεω παρενοχλώντας τρεις γυναίκες, δύο ανήλικες και μία 58χρονη. Οι εικόνες από κάμερες ασφαλείας, αλλά και οι μαρτυρίες των θυμάτων, δείχνουν τον τρόμο που έζησαν.

Η πρώτη επίθεση έγινε σε μία 14χρονη κοντά στον σταθμό του Μετρό, την οποία αγκάλιασε, έριξε στο έδαφος και έφτυσε πριν τραπεί σε φυγή. Λίγη ώρα αργότερα, άρπαξε από τη μέση μία 58χρονη και άρχισε να της ανασαίνει στο αυτί, σοκάροντάς την.

Το τρίτο θύμα ήταν μία 17χρονη, την οποία ακολούθησε μέχρι την πολυκατοικία της, όπου κατέβασε το παντελόνι του και επιχείρησε να της δείξει τα γεννητικά του όργανα.

Ερωτήματα γεννώνται πώς ο συγκεκριμένος άνδρας κυκλοφορούσε ελεύθερος. Ακόμη και αστυνομικοί που τον συνέλαβαν, φέρεται να είπαν ότι μοιάζει να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Σε αυτή την περίπτωση απορεί κάποιος γιατί δεν έχει διαταχθεί να πάει σε κάποιο ψυχιατρικό ίδρυμα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως εξεταστεί η παύση ασύλου που έχει λόγω της παλαιστινιακής καταγωγής του.