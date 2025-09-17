ΔΕΙΤΕ εικόνες από το εσωτερικό του ανακαινισμένου Αρχαίου Ωδείου της Πάτρας

Η νέα εικόνα του θεάτρου, και της σκηνής, αλλά και μέρη της εισόδου, των κερκίδων και των παρασκηνίων
Εικόνες μέσα από το ανακαινισμένο Αρχαίο Ωδείο της Πάτρας "ανέβασε" στο facebook ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος.
Στις φωτογραφίες, αποτυπώνεται η νέα εικόνα του θεάτρου, και της σκηνής, αλλά και μέρη της εισόδου, των κερκίδων και των παρασκηνίων.
Ειδική αναφορά κάνει ο κ. Μπονάνος στην Αννίτα Κουμούση διευθύντρια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, με την οποία και επισκέφθηκε τον χώρο.
