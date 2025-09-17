Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

ΔΕΙΤΕ εικόνες από το εσωτερικό του ανακαινισμένου Αρχαίου Ωδείου της Πάτρας

ΔΕΙΤΕ εικόνες από το εσωτερικό του ανακα...

Η νέα εικόνα του θεάτρου, και της σκηνής, αλλά και μέρη της εισόδου, των κερκίδων και των παρασκηνίων

Εικόνες μέσα από το ανακαινισμένο Αρχαίο Ωδείο της Πάτρας "ανέβασε" στο facebook ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος.

Στις φωτογραφίες, αποτυπώνεται η νέα εικόνα του θεάτρου, και της σκηνής, αλλά και μέρη της εισόδου, των κερκίδων και των παρασκηνίων.

Ειδική αναφορά κάνει ο κ. Μπονάνος στην Αννίτα Κουμούση διευθύντρια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, με την οποία και επισκέφθηκε τον χώρο.

Ειδήσεις Τώρα

Τραγωδία στην Πάτρα: 68χρονος βρέθηκε νεκρός στην είσοδο της οικίας του- Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Πάτρα: Κάθε φωτιζόμενη διάβαση πεζών αποκτά καινούριες ράμπες για ΑμεΑ

Πάτρα: Ο Κωνταντίνος Φλαμής περιγράφει καρέ καρέ τις στιγμές αγωνίας στο τελευταίο ρεπορτάζ του Γιώργου Παυλάκη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αρχαίο Ρωμαικό Ωδείο Χαράλαμπος Μπονάνος Αναστασία Κουμούση

Ειδήσεις