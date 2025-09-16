Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Πέντε εμβληματικές ταινίες που σημάδεψαν την καριέρα του

Η είδηση θανάτου του Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικία 89 ετών, σκόρπισε θλίψη στον κόσμο του κινηματογράφου και όχι μόνο.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του κινηματογράφου, με μία εξαιρετικά επιτυχημένη καριέρα που εκτείνεται σε πέντε δεκαετίες. Από τις πρώτες του εμφανίσεις στην τηλεόραση (με πιο διάσημη τη συμμετοχή του στο επεισόδιο “Death” της σειράς The Twilight Zone), μέχρι τη θριαμβευτική πορεία του στο Μπρόντγουεϊ, ο Ρέντφορντ άφησε το στίγμα του στην 7η τέχνη.

Πέρα από την εξαιρετική του δουλειά ως ηθοποιός, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ υπήρξε εξίσου σημαντική δύναμη πίσω από τις κάμερες στο Χόλιγουντ, με τις σκηνοθετικές και παραγωγικές του δουλειές, καθώς και με τη σημαίνουσα συνεισφορά του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς.

Ωστόσο, όπως γράφει το goldderby, η μεγαλύτερη κινηματογραφική του επιτυχία ήρθε με μία ταινία στην οποία δεν εμφανίζεται καν. Αυτή δεν είναι άλλη από το “Ordinary People”, μια ταινία που αποτέλεσε την σκηνοθετική του πρεμιέρα και του χάρισε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας, ενώ η ταινία κέρδισε και Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Σεναρίου και Καλύτερου Ηθοποιού σε Δευτερεύοντα Ρόλο για τον Τίμοθι Χάτον.

Ας δούμε όμως τις πέντε καλύτερες ταινίες του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, σύμφωνα με τις ψήφους κριτικών κινηματογράφου στο goldderby.

1. Barefoot in the park (1967)

Μπορεί να εκπλήξει κάποιους το γεγονός ότι σε αυτή την ταινία θεωρείται ότι ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ είχε την καλύτερη ερμηνεία, αλλά η αναπαράσταση του ρόλου που τον έκανε διάσημο στο Μπρόντγουεϊ αποτελεί παράδειγμα εξαιρετικής κωμωδίας.

Ο ηθοποιός, σε συνεργασία με την Τζέιν Φόντα και την Μίλντρεδ Νάτγουικ (σε έναν υποψήφιο για Όσκαρ ρόλο), δημιουργεί μια από τις πιο απολαυστικές ερμηνείες του στην κωμωδία. Παίζει τον συντηρητικό, λίγο τυπικό δικηγόρο που παντρεύεται την πιο ζωηρή και εκκεντρική νεαρή σύζυγό του, ρόλος που του επέτρεψε να αναδείξει το κωμικό του ταλέντο με μοναδικό τρόπο.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η σκηνή στην οποία η Φόντα και ο Ρέντφορντ επικοινωνούν μέσω ενός καταθλιπτικού τεχνικού επισκευής τηλεφώνου.