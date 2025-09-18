Ηταν όλοι εκεί: Ο Παναγιώτης Τρίγκας διοργάνωσε ένα λαμπερό event για τη γιορτή του

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, ο Παναγιώτης Τρίγκας χάρισε μια αξέχαστη βραδιά στην κοινωνία της Πάτρας, με αφορμή την ονομαστική του γιορτή.

Η βραδιά ξεκίνησε με θερμές ευχές και πολλά χαμόγελα στο μπαρ του εστιατορίου Ταμ Τουμ, όπου φίλοι, συνεργάτες, εκπρόσωποι του πολιτικού και του ιατρικού κόσμου, συγκεντρώθηκαν σε ζεστό και φιλόξενο κλίμα. Τα καταπληκτικά κοκτέιλ και τα εκλεκτά εδέσματα δημιούργησαν μια απολαυστική, γιορτινή ατμόσφαιρα.

Λίγο αργότερα, η μεγάλη παρέα μεταφέρθηκε στον χώρο του εστιατορίου, όπου ο ίδιος ο Παναγιώτης Τρίγκας είχε επιμεληθεί προσωπικά το μενού, με γεύσεις από θάλασσα και φρέσκα ψάρια, χαρίζοντας στους καλεσμένους μια γαστρονομική εμπειρία υψηλού επιπέδου. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα πρόσωπα και καλό φαγητό, που σίγουρα θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων όσων παρευρέθηκαν.

Οι καλεσμένοι που τίμησαν με την παρουσία τους το ζευγάρι Παναγιώτη και Στέλλα Τρίγκα, τη μητέρα Καίτη Τριγκα και την αδελφή του, Νατάσα Βλάχου-Τρίγκα, ήταν πολλοί και εξέχοντες. Μεταξύ αυτών διακρίναμε εκπροσώπους του κοινοβουλίου και υπουργούς, αντιπεριφερειάρχες και περιφερειακούς συμβούλους, επιχειρηματίες, καθώς και σχεδόν ολόκληρη την ιατρική και πανεπιστημιακή κοινότητα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Τον υφυπουργό Πολιτισμού, Ιάσωνα Φωτήλα

Την πρώην υφυπουργό Μεταφορών, Χρ. Αλεξόπουλου

Τον πρώην υπουργό και περιφερειάρχη, Α. Κατσιφάρα

Τους αντιπεριφερειάρχες Α. Μαστοράκου (και πρόεδρο του ΙΣΠ), Γ. Ντατσικά, Φ. Ζαϊμη, Τ. Παπαδόπουλο, Τ. Αντωνόπουλο

Τους περιφερειακούς συμβούλους Σ. Σκιαδαρέση και Ν. Κοτρωνιά

Τους επιχειρηματίες, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θ. Λουλουδή, και τους Καραχάλιους της Μαγνητικής Πατρών, Α. Μ. Ρογδάκη, Θ. Αναγνωστου κ.ά.

Τους καθηγητές της Ιατρικής Σχολής, Ν. Μαστρονικολή, Ι. Μαρούλη, Κ. Ακινόσογλου και άλλους, καθώς και πολλούς ιατρούς συναδέλφους του ζευγαριού.

Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στον διοικητή Κ. Μπάκαβο και τον υποδιοικητή Κ. Δημόπουλο του νοσοκομείου "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" καθώς και στους στενούς φίλους του ζευγαριού: Γ. Φιλιππάκη, Κων/νο και Φοίβο Μπεκίρη, την ποιήτρια και εικαστικό Ginger Zaimis, Α. Ρηγόπουλο, Θ. Μπαρλίγκα, Β. Σαμούρη( Aντιδήμαρχο υγείας),Β.Αιβαλή , Ε.Γιαννιά, Γ.Σύρο, Γ. Σιδερη, Μαρία Πέττα, Δημητρα Κεφάλα, Ρούλα Μηνά και Κ. Λαμπρόπουλο.