ΙΚΕΑ Πάτρας - Γιόρτασε 1 χρόνο λειτουργίας με την Κουζίνα στο επίκεντρο - Φωτο. & βίντεο

Κουζίνα για μικρούς σεφ, face painting & διαγωνισμοί ξεκίνησαν το περασμένο Σάββατο και θα συνεχιστούν σε αισιόδοξη ατμόσφαιρα.

To χαρούμενο event «Ό,τι και αν μαγειρεύεται ξεκινάει από την κουζίνα» σηματοδότησε τον 1 χρόνο του ΙΚΕΑ Πάτρας. Μάλιστα, τα γευστικά δημιουργικά παιχνίδια, αλλά και το το face painting που ενθουσίασαν τα παιδιά το περασμένο Σάββατο, αναμένεται να συνεχιστούν κάθε Σάββατο του Σεπτεμβρίου, διευκολύνοντας το family shopping. Οι μεγάλοι προσηλώνονται στις αγορές τους και οι μικροί επισκέπτες μπαίνουν στην κουζίνα με ποδιές ως μικροί σεφ, ανακαλύπτοντας πρωτότυπες δράσεις για τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της κίνησης. Επιπλέον, μακιγιάρονται χαριτωμένα με τα αισιόδοξα σχέδια που προτιμούν! Ήμασταν εκεί. Η πρώτη επετειακή εκδήλωση συνδυάστηκε με τον καθιερωμένο και δημοφιλή χώρο του εστιατορίου Swedish Deli, που διαθέτει μενού με ζεστές και κρύες προτάσεις απόλαυσης επί τόπου καθώς και συσκευασμένα προϊόντα για το σπίτι. Χαρείτε επιπλέον τον καφέ και το παγωτό σας κάθε στιγμή της ημέρας.

Το IKEA Πάτρας μας συστήνεται άλλωστε ως πολυχώρος για όλη την οικογένεια και όχι ως συμβατική έκθεση επίπλων. Κάθε Σάββατο, από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, θα διαθέτει πρόγραμμα εκπαίδευσης και διασκέδασης με την επιμέλεια και το συντονισμό παιδαγωγών.

Αμέτρητες επιλογές σε 7.200 τ.μ. Θυμίζουμε πως η πόλη μας απέκτησε το 6ο μεγάλο κατάστημα IKEA, εταιρία του Ομίλου Fourli, στην Ελλάδα, μετά τα αντίστοιχα καταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Αεροδρόμιο, Κηφισό, Θεσσαλία, Ιωάννινα. Σε περιβάλλον 7.200 τ.μ. προσφέρονται αμέτρητες ιδέες και λύσεις για όμορφο και λειτουργικό σπίτι. Μιλάμε για γκάμα ετοιμοπαράδοτων προϊόντων που ξεπερνούν τις 5.000 και ταυτόχρονη πρόσβαση σε παραγγελίες, για είδη όλου του καταλόγου ΙΚΕΑ. Επισημαίνουμε πως για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση υπάρχει τμήμα Σχεδιασμού για κουζίνες και ντουλάπες, καθώς και Υπηρεσία Συμβουλών Επίπλωσης. Τέλος, πέρα από την εμπορική του δραστηριότητα, το ΙΚΕΑ της Πάτρας αφήνει καθημερινά ένα σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα στην πόλη, μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί. Έτσι, κάθε επίσκεψη δεν είναι μόνο μια ευκαιρία για ψώνια ή ψυχαγωγία, αλλά και μια συμμετοχή σε μια κοινότητα που στηρίζει και προσφέρει. Μια επίσκεψη θα σας πείσει αναμφίβολα, το σύγχρονο και προσιτό design σμίγει με τις ευρύτερες ανάγκες του καταναλωτή σήμερα! *ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΟ/ΒΙΝΤΕΟ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ