Art de la Table: Τα μυστικά για να στρώσετε το πιο λαμπερό τραπέζι του ρεβεγιόν

Το ρεβεγιόν πλησιάζει και σκέφτεστε ήδη όλα όσα θα χρειαστείτε. Καταλήγετε στην τελική λίστα των καλεσμένων, διαμορφώνετε το μενού, αρχίζετε τις αγορές.

Ξέρετε όμως πως, όσο προετοιμασμένοι/ες κι αν είστε, ένα πράγμα μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη τη βραδιά κι από απλό δείπνο με φίλους και οικογένεια να τη μεταμορφώσει σε εμπειρία που όλοι θα θυμούνται για χρόνια.

Ποιο είναι αυτό; Το ίδιο το τραπέζι!

Πάμε να δούμε πώς θα δημιουργήσετε το απόλυτο τραπέζι, αυτό που θα γίνει το κεντρικό σημείο της βραδιάς, γεμάτο λάμψη και στυλ.

1. Διαλέξτε θέμα και χρωματική παλέτα

Το να καταλήξετε σε ένα theme όχι μόνο θα σας διευκολύνει, αφού θα έχετε μία “γραμμή” να ακολουθήσετε, αλλά θα κάνει και το αποτέλεσμα πιο εντυπωσιακό. Επισκεφθείτε την Παρουσίαση για Χριστουγεννιάτικη είδη και επιλέξετε χρώματα που επαναλαμβάνονται σε τραπεζομάντηλο, σερβίτσια και διακόσμηση ή αναζητήστε στο διαδίκτυο εναλλακτικές ιδέες - ναι μεν το κόκκινο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα Χριστούγεννα, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι και η μόνη σας επιλογή.

Το θέμα “Winter Wonderland” μπορεί να εστιάσει σε χρώματα όπως το λευκό του πάγου, το μπλε και το ασημένιο, ενώ φέτος βλέπουμε να κάνουν την εμφάνισή τους στο Tik Tok και πιο παιχνιδιάρικες παλέτες, όπως αυτή που βασίζεται στην ταινία “Eloise at the Plaza”!

2. Χρησιμοποιήστε τα σωστά σερβίτσια και ποτήρια

Αυτή είναι η ευκαιρία σας να βγάλετε “τα καλά σερβίτσια” από το ντουλάπι, ακόμα κι αν απλά περιμένετε την παρέα σας για κάτι cozy και intimate. Τοποθετήστε κάθε ποτήρι στη σωστή θέση: νερό, κρασί, σαμπάνια - έτσι δείχνετε προσοχή στη λεπτομέρεια και διευκολύνετε τους καλεσμένους σας ή απλά απολαμβάνετε την πιο fancy εκδοχή της ενήλικης ζωής!

3. Γυαλίστε τα ασημικά σας

Τόσο μικρή λεπτομέρεια και όμως τόσο καλή ευκαιρία για ανανέωση! Σίγουρα δεν είναι κάτι που κάνετε συχνά, αλλά τώρα είναι μια καλή στιγμή για να το δοκιμάσετε. Κι αφού γυαλίσετε και τα μαχαιροπήρουνα, τοποθετήστε τα κι αυτά με περίσσια προσοχή στο τραπέζι - με σειρά χρήσης, από έξω προς τα μέσα. Τα μαχαίρια με τη λάμα προς το πιάτο, τα πιρούνια στα αριστερά και τα κουτάλια δεξιά.

4. Δώστε προσοχή στις πετσέτες

Μη μείνετε στις κλασικές λευκές. Στο εμπόριο θα βρείτε πολλές πετσέτες που ταιριάζουν στη χρωματική παλέτα που επιλέξατε και δίνουν άλλο χαρακτήρα στο τραπέζι, ενώ μπορείτε να επενδύσετε και σε υφασμάτινες πετσέτες για ακόμα πιο luxurious αποτέλεσμα. Δείτε βίντεο για το πώς να τις διπλώσετε ώστε να μοιάζουν με χριστουγεννιάτικο δέντρο ή απλά τοποθετήστε τες πάνω στα πιάτα περασμένες μέσα από ένα δαχτυλίδι - άκρως εορταστικό vibe!

5. Δημιουργήστε ένα εντυπωσιακό κεντρικό διακοσμητικό

Ένα χαμηλό centerpiece με κεριά, χριστουγεννιάτικα στολίδια ή φυσικά στοιχεία (π.χ. κουκουνάρια και κλαδιά) δίνει αμέσως γιορτινή αίσθηση χωρίς να εμποδίζει την οπτική επαφή με τους γύρω σας. Bonus points αν το έχετε φτιάξει μόνοι/ες σας με στοιχεία που βρήκατε τριγύρω σας. Οι γιορτές είναι η ιδανική εποχή για λίγο DIY!

6. Φροντίστε τον φωτισμό

Κανείς δεν θέλει να τρώει κάτω από προβολέα! Ο φωτισμός είναι μια λεπτομέρεια που όταν λειτουργεί σωστά δεν του δίνουμε σημασία, όταν όμως είναι λάθος, χαλάει όλη την ατμόσφαιρα. Δώστε του λοιπόν τη δέουσα προσοχή, στολίζοντας το τραπέζι με ρομαντικά κεριά ή μικρά φωτάκια, που προσδίδουν ζεστασιά και λάμψη χωρίς υπερβολή.

7. Διατηρήστε τη συμμετρία

Μην ξεχνάτε πως η τάξη θα κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα και προσεγμένα. Για να το πετύχετε αυτό, φροντίστε όλα τα αντικείμενα να είναι συμμετρικά και σταθερά. Ένα καθαρό, οργανωμένο τραπέζι δείχνει φροντίδα και στυλ και απογειώνει την αισθητική της βραδιάς.

8. Προσθέστε προσωπικές λεπτομέρειες

Τέλος, αν θέλετε να κάνετε τους καλεσμένους σας να νιώσουν ακόμα πιο όμορφα, επενδύστε στις λεπτομέρειες. Ένα καρτελάκι με το όνομα του κάθε καλεσμένου ή ένα μικρό γιορτινό δώρο πάνω στο πιάτο κάνει τους πάντες να νιώθουν ξεχωριστοί και γίνεται η λεπτομέρεια που μένει αξέχαστη.

Εσείς, είστε έτοιμοι/ες για το φετινό ρεβεγιόν;