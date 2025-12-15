Back to Top
Οι πιο καλοντυμένες της χρονιάς κατά τη Βρετανική Vogue, πρωτιά στην Κέιτ Μίντλετον

Μπακοπούλου Άντυ
[email protected]

Ποιες ξακουστές κυρίες εκπροσώπησαν το british style καλύτερα σύμφωνα με τη βίβλο της μόδας

Tα σκήπτρα της μόδας στον απολογισμό του 2025 από τη βρετανική Vogue κρατάει η 43χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον.

Η μοναδικά επιδραστική royal ανέβηκε στην κορυφή της λίστας των best dressed που εγκαινίασε το διάσημο περιοδικό για τον αποχαιρετισμό της χρονιάς. Κάθε εμφάνιση της Κέιτ συνεχίζει άλλωστε να γίνεται «πρώτη είδηση», οπότε όταν ξάνθυνε τα μαλλιά της, κάθε φορά που επαναλάμβανε παλιό look φρεσκάροντάς το με νέα αξεσουάρ,  πρόβαλε ιστορικά κοσμήματα ή υιοθέτησε τα trends ντραπέ βελούδο, καρό  και total sparkle ξεσήκωνε τα media. 

H Vogue την τοποθέτησε τιμητικά στην κατηγορία των «Αιώνιων influencers» επισημαίνοντας την ακλόνητη δημοτικότητά της. Ξεπέρασε τα icons Αλέξα Τσανγκ, Κέιτ Μος Σιένα Μίλερ, Ναόμι Κάμπελ, Βικτόρια Μπέκαμ.

«Η διακριτική υποστήριξη της πριγκίπισσας της Ουαλίας μπορεί να αλλάξει την πορεία ενός brand» επισημαίνει το περιοδικό. Επιπλέον, είναι πια πολύ σίγουρη τι της πηγαίνει οπότε οι εμφανίσεις της δεν υποβαθμίστηκαν καθόλου επειδή η επί χρόνια προσωπική της βοηθός και στιλίστρια Natasha Archer  αποχώρησε από το Μπάκινχαμ.

Δείτε όμως και τις νικήτριες στις άλλες κατηγορίες, επιλέχθηκαν και οι κύριοι που θεωρούνται πιο stylish boyfriends. 

-The Eternal Influencers

The Princess of Wales
Alexa Chung
Sienna Miller
Kate Moss
Naomi Campbell
Victoria Beckham

-The Screen Sirens

Michaela Coel
Simone Ashley
Rosamund Pike
Keira Knightley


-The Music-Makers

Skepta
Charli xcx
Dua Lipa
Raye
Suki Waterhouse
Lily Allen
Little Simz
FKA Twigs
Jorja Smith
Central Cee
 

-The Breakout Stars

Aimee Lou Wood


-The Eccentrics

Emma Corrin


-The Industry Insiders

Grace Wales Bonner


-The Fashion Boyfriends

Josh O’Connor


-The Model Dressers

Adwoa Aboah
 
-The National Treasures

Mary Berry
 

