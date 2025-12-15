Οι πιο καλοντυμένες της χρονιάς κατά τη Βρετανική Vogue, πρωτιά στην Κέιτ Μίντλετον

Tα σκήπτρα της μόδας στον απολογισμό του 2025 από τη βρετανική Vogue κρατάει η 43χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον.

Η μοναδικά επιδραστική royal ανέβηκε στην κορυφή της λίστας των best dressed που εγκαινίασε το διάσημο περιοδικό για τον αποχαιρετισμό της χρονιάς. Κάθε εμφάνιση της Κέιτ συνεχίζει άλλωστε να γίνεται «πρώτη είδηση», οπότε όταν ξάνθυνε τα μαλλιά της, κάθε φορά που επαναλάμβανε παλιό look φρεσκάροντάς το με νέα αξεσουάρ, πρόβαλε ιστορικά κοσμήματα ή υιοθέτησε τα trends ντραπέ βελούδο, καρό και total sparkle ξεσήκωνε τα media.