Οι πιο καλοντυμένες της χρονιάς κατά τη Βρετανική Vogue, πρωτιά στην Κέιτ Μίντλετον

Ποιες ξακουστές κυρίες εκπροσώπησαν το british style καλύτερα σύμφωνα με τη βίβλο της μόδας
Tα σκήπτρα της μόδας στον απολογισμό του 2025 από τη βρετανική Vogue κρατάει η 43χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον.
Η μοναδικά επιδραστική royal ανέβηκε στην κορυφή της λίστας των best dressed που εγκαινίασε το διάσημο περιοδικό για τον αποχαιρετισμό της χρονιάς. Κάθε εμφάνιση της Κέιτ συνεχίζει άλλωστε να γίνεται «πρώτη είδηση», οπότε όταν ξάνθυνε τα μαλλιά της, κάθε φορά που επαναλάμβανε παλιό look φρεσκάροντάς το με νέα αξεσουάρ, πρόβαλε ιστορικά κοσμήματα ή υιοθέτησε τα trends ντραπέ βελούδο, καρό και total sparkle ξεσήκωνε τα media.
Δυο από τις τελευταίες εμφανίσεις της πριγκίπισσας που εγκωμιάστηκαν
H Vogue την τοποθέτησε τιμητικά στην κατηγορία των «Αιώνιων influencers» επισημαίνοντας την ακλόνητη δημοτικότητά της. Ξεπέρασε τα icons Αλέξα Τσανγκ, Κέιτ Μος Σιένα Μίλερ, Ναόμι Κάμπελ, Βικτόρια Μπέκαμ.
Οι σταθερές αξίες Αλέξα Τσανγκ Σιένα Μίλερ, Κέιτ Μος, Ναόμι Κάμπελ, Βικτόρια Μπέκαμ
«Η διακριτική υποστήριξη της πριγκίπισσας της Ουαλίας μπορεί να αλλάξει την πορεία ενός brand» επισημαίνει το περιοδικό. Επιπλέον, είναι πια πολύ σίγουρη τι της πηγαίνει οπότε οι εμφανίσεις της δεν υποβαθμίστηκαν καθόλου επειδή η επί χρόνια προσωπική της βοηθός και στιλίστρια Natasha Archer αποχώρησε από το Μπάκινχαμ.
Δείτε όμως και τις νικήτριες στις άλλες κατηγορίες, επιλέχθηκαν και οι κύριοι που θεωρούνται πιο stylish boyfriends.
-The Eternal Influencers
The Princess of Wales
Alexa Chung
Sienna Miller
Kate Moss
Naomi Campbell
Victoria Beckham
-The Screen Sirens
Michaela Coel
Simone Ashley
Rosamund Pike
Keira Knightley
-The Music-Makers
Skepta
Charli xcx
Dua Lipa
Raye
Suki Waterhouse
Lily Allen
Little Simz
FKA Twigs
Jorja Smith
Central Cee
Στο σινεμά υπερίσχυσαν ενδυματολογικά οι Μικαέλα Κόελ, Σιμόν Ασλει, Ρόζαμουντ Πάικ, Κίρα Νάιτλι
Τρίτη στην κατηγορία της μουσικής η Ντούα Λίπα
-The Breakout Stars
Aimee Lou Wood
-The Eccentrics
Emma Corrin
-The Industry Insiders
Grace Wales Bonner
-The Fashion Boyfriends
Josh O’Connor
-The Model Dressers
Adwoa Aboah
-The National Treasures
Mary Berry
Η ηθοποιός Ειμι Λου Γουντ πήρε τον τίτλο της breakout star
Η πιο εκκεντρική Αγγλίδα celebrity είναι η Εμμα Κόριν
Ο ηθοποιός Τζος Ο Κόνορ φημίζεται για το «προχωρημένο» style του
• H πασίγνωστη expert της κουζίνας Μέρι Μπέρι και το super model Adwoa Aboah
