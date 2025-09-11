Kέιτ Μίντλετον και Ντέμι Μουρ υιοθέτησαν πρώτες τα super trendy χειμερινά καρό

To διαχρονικό print είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και θα συναγωνιστεί σε ζήτηση τις δαντέλες
Kλασικό print για φθινόπωρο – χειμώνα το καρό, αλλά φέτος προμηνύεται με έκρηξη δημοτικότητας!
Ψάξτε ό,τι ήδη έχετε στη ντουλάπα, ανανεώστε το styling και αξιοποιήστε το δεόντως. Το tartan trend συγκαταλέγεται στα κορυφαία must have της καινούριας ενδυματολογικής σαιζόν. Ηδη έχει τρυπώσει στα καταστήματα και δεσπόζει στο celebrity style. Θεωρείται το πιο απαραίτητο στην in fashion γκαρνταρόμπα από εδώ και τώρα, μετά τις δαντέλες.
Η επιδραστική πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον ήδη το φόρεσε, τιμώντας την παράδοση των royal tartans, την επέτειο τριών χρόνων από το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ και την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Επέλεξε συγκεκριμένα ένα midi dress της αγαπημένης της βρετανίδας σχεδιάστριας Alexandra Rich σε γκρι τόνο, με στενή φούστα και μεγάλο στρογγυλό γιακά.
Από την άλλη, η αγέραστη Ντέμι Μουρ γιόρτασε την εκκίνηση της New York Fashion Week με χαρακτηριστικό look Saint Laurent που μπλέκει διαφορετικά καρό. Την stylish εικόνα της ανέβασε στο διαδίκτυο ο Ελληνας κομμωτής Δημήτρης Γιαννέτος και όντως μας ξεσήκωσε για shopping. Αντίστοιχο σύνολο υιοθέτησε και η τραγουδοποιός και performer Ciara, όντας καλεσμένη front row.
Όλα τα ρούχα προτείνονται σε τέτοια υφάσματα. Σακάκια, φορέματα, παντελόνια, φούστες, κουστούμια, πανωφόρια κλπ Μιλάμε για καρό διαφορετικών μεγεθών, σχημάτων και στυλ. Επιπλέον η παλέτα κυμαίνεται από διαχρονική γήινη μέχρι έντονη πολύχρωμη all day long. Εφοδιαστείτε!
Burberry
Burberry
Ralph Lauren
Valentino
Isabel Marant
Miu Miu
Miu Miu
Miu Miu
