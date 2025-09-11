Kέιτ Μίντλετον και Ντέμι Μουρ υιοθέτησαν πρώτες τα super trendy χειμερινά καρό

Kλασικό print για φθινόπωρο – χειμώνα το καρό, αλλά φέτος προμηνύεται με έκρηξη δημοτικότητας!

Ψάξτε ό,τι ήδη έχετε στη ντουλάπα, ανανεώστε το styling και αξιοποιήστε το δεόντως. Το tartan trend συγκαταλέγεται στα κορυφαία must have της καινούριας ενδυματολογικής σαιζόν. Ηδη έχει τρυπώσει στα καταστήματα και δεσπόζει στο celebrity style. Θεωρείται το πιο απαραίτητο στην in fashion γκαρνταρόμπα από εδώ και τώρα, μετά τις δαντέλες.

Η επιδραστική πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον ήδη το φόρεσε, τιμώντας την παράδοση των royal tartans, την επέτειο τριών χρόνων από το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ και την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Επέλεξε συγκεκριμένα ένα midi dress της αγαπημένης της βρετανίδας σχεδιάστριας Alexandra Rich σε γκρι τόνο, με στενή φούστα και μεγάλο στρογγυλό γιακά.