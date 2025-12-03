Νέα Υόρκη: «Οφθαλμόλουτρο» η πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid», επικεφαλής η Σίντνεϊ Σουίνι

Μέσα στο μήνα θα βγει στα σινεμά το κοινωνικό και ψυχολογικό θρίλερ «The Housemaid», οπότε στρώθηκε κόκκινο χαλί στη Νέα Υόρκη. Οι ωραίοι πρωταγωνιστές Σίντνεϊ Σουίνι, Αμάντα Σέφριντ, Μπράντον Σκλέναρ με τον Ιταλό sex symbol Μικέλε Μορόνε έκαναν τον απόηχο της πρεμιέρας ενθουσιώδη.

Ειδικά η 28χρονη Σίντνεϊ ξεσήκωσε τους φωτογράφους δικαιώνοντας τον τίτλο της «Ηollywood bombshell». Η αστραφτερή ασημί τουαλέτα της με ετικέτα Miu Miu συνδυασμένη με κοσμήματα Messika και εσάρπα από φτερά υπογράμμιζε τις καμπύλες της και το πλούσιο ντεκολτέ της. Τελευταία την έχουν αποκαλέσει σύγχρονη Μονρόε λόγω των sexy glam εμφανίσεών της.