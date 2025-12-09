«Από τον Μονέ στον Γουόρχολ»: Θησαυροί της παγκόσμιας ζωγραφικής στο Παγκράτι

Στην ουσία ξεδιπλώνεται η ιστορία της σύγχρονης τέχνης, από τον ιμπρεσιονισμό, τον φοβισμό, τον κυβισμό, τον εξπρεσιονισμό μέχρι την αφαίρεση και ποπ αρτ, μέσα από 83 έργα από 45 διάσημους καλλιτέχνες. Μιλάμε για τις πλέον επιδραστικές υπογραφές καλλιτεχνών που καθόρισαν την εξέλιξη του παγκόσμιου χρωστήρα.

Νούμερο 1 προορισμό για τους φιλότεχνους αποτελεί αυτή τη στιγμή στο Παγκράτι της Αθήνας η έκθεση στο Ιδρυμα Γουλανδρή. Με τίτλο «Από τον Μονέ στον Γουόρχολ» συναντάς ένα πανόραμα ζωγραφικής από εκείνα που συνηθίζονται στις μεγάλες μητροπόλεις του εξωτερικού.

Ανάμεσα στους πίνακες φιγουράρουν π.χ. τα περίφημα «Νούφαρα» (1914) του Κλωντ Μονέ και η «Λίμνη με νούφαρα και αντανακλάσεις» (1992) του Ρόυ Λίχτενσταϊν.

Η έκθεση πραγματοποιείται χάρη στον γενναιόδωρο δανεισμό μιας ελβετικής ιδιωτικής συλλογής τριών γενεών συλλεκτών. Έργα της συγκεκριμένης συλλογής έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς σε Metropolitan Museum of Art και MoMA της Νέας Υόρκης, Royal Academy of Art και Tate Modern του Λονδίνου, Musée d’Orsay, Grand Palais και Musée de l’Orangerie του Παρισιού, Peggy Guggenheim Collection Βενετίας.

Είναι ωστόσο μόλις η δεύτερη φορά - και η πρώτη στην Ελλάδα - που παρουσιάζεται στο κοινό ένα τόσο εκτενές και αντιπροσωπευτικό σύνολο των αριστουργημάτων της. Η Μαρία Κουτσομάλλη-Moreau, υπεύθυνη της Συλλογής του Ιδρύματος Γουλανδρή–και συνεπιμελήτρια Marina Ferretti Bocquillon, επίτιμη επιστημονική διευθύντρια του Musée des impressionnismes Giverny είναι πίσω από το όλο project.

Mια art πρόταση που «δεν χάνεται». Θα σπεύσουμε το συντομότερο μέχρι 11/4/2026.

Ειδήσεις Τώρα

Modern chic στην Ουάσιγκτον: Στο κίνημα «ήσυχης πολυτέλειας» και η Μελάνια Τραμπ

Πρεμιέρα «Marty Supreme»: Τιμοτέ και Κάιλι «έκλεισαν στόματα» ως ασορτί πορτοκαλί ζευγαράκι

Πρωταθλητές με ένα σπρέι κατά της παχυσαρκίας- Πρωτιά για φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών