Μαύρη δαντέλα και από την Κάια Γκέρμπερ, κατευθείαν από το Givenchy show

Η πανέμορφη κόρη της Σίντι Κρόφορντ, μοντέλο, επίδοξη ηθοποιός και influencer ήταν στο επίκεντρο της προσοχής στο Vanities Party του περιοδικού Vanity Fair. Προσκλήθηκε ως πολλά υποσχόμενο πρόσωπο της νέας γενιάς ανάμεσα σε διάφορα ανερχόμενα ταλέντα. Το look της βασίστηκε σε ένα φόρεμα κατευθείαν από την παριζιάνικη πασαρέλα του οίκου Givenchy για τη σαιζόν fall/ winter 2026-2027. Αισθητή βέβαια η μαγική σφραγίδα της creative director Sarah Burton.

Φτιαγμένο από μαύρη δαντέλα με πολύ βαθύ ντεκολτέ και χαμηλή μέση, καταλήγει σε κλος βολάν. Μια δημιουργία που ήδη φόρεσε και η Αλέξα Τσανγκ ενώ την είδαμε σε μίντι εκδοχή πάνω στη Γκουίνεθ Πάλτροου. Η δαντέλα παραμένει νούμερο 1 trend και την άνοιξη αλλά και από το φθινόπωρο. Τα τόσο τολμηρά πατρόν, με μεγάλα ανοίγματα και διαφάνειες, βέβαια δείχνουν άψογα πάνω σε σιλουέτες τόσο λεπτές όπως η Κάια. Eδειχνε μαυρισμένη, με φυσικά μακριά μαλλιά και μακιγιάζ σε καφέ/ nude τόνους.