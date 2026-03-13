«Είσαι ό,τι φοράς» στο Μπενάκη, η έκθεση που μνημονεύει την πρόωρα χαμένη Σοφία Κοκοσαλάκη

Δείτε το διάλογο 32 καλλιτεχνών σε ένα πολύ πρωτότυπο project στην Αθήνα
Στο κτίριο της οδού Πειραιώς του Μουσείου Μπενάκη, συνεχίζεται η πρωτότυπη εικαστική έκθεση «Είσαι ό,τι φοράς».
32 Ελληνες και ξένοι καλλιτέχνες συνδιαλέγονται με τις δημιουργίες της διεθνούς φήμης designer Σοφίας Κοκοσαλάκη που πέθανε τόσο πρόωρα. H εκδήλωση πρωτοπαρουσιάστηκε στον τόπο καταγωγής της, το Ρέθυμνο της Κρήτης. Η δουλειά της άλλωστε ήταν σαφώς επηρεασμένη από την παράδοση. Οι πτυχώσεις της αρχαίας ελληνικής τέχνης και της Κρητικής βράκας, η κομποδετική και τα χειροποίητα κεντήματα που καθιέρωσε, σμίγουν σήμερα με σύγχρονη τέχνη, φωτογραφία και εικόνες από μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης και ρούχα, λίγα κοσμήματα και κάποια σχέδια που βρέθηκαν στο σπίτι της μητέρας της σχεδιάστριας
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972 όπου σπούδασε Αγγλική Φιλολογία και έκανε το μεταπτυχιακό της στη μόδα στο Central Saint Martins στο Λονδίνο. Πέθανε το 1919 σοκάροντας τον κόσμο της μόδας. Είχε προλάβει να αφήσει το στίγμα της στην fashion week του Λονδίνου, να αναλάβει την αναβίωση του ιστορικού οίκου Vionnet και τον σχεδιασμό των κοστουμιών στις τελετές έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004.
Γενικότερα όμως στην έκθεση οι επιμελητές Μαρία Μαραγκού, Μαρία Παναγίδου και Σταύρος Καβαλλάρης αναδεικνύουν την αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στη μόδα και τις προκλήσεις της εποχής μας.
Τα εκθέματα με επιρροές από ελληνική ιστορία, underground και camp προέρχονται από συλλογές μουσείων, ιδιωτικές συλλογές, αίθουσες τέχνης.
Τα υπογράφουν οι Ελεωνόρα Αντωνιάδου, Δημήτριος Αντωνίτσης, Ευγενία Αποστόλου, Vanessa Beecroft, BlindAdam, Αντώνης Βολανάκης, Hussein Chalayan, Χρήστος Δεληδήμος, Σταμάτης Ζάννος, Bill Georgoussis, René Habermacher, Rebecca Horn, Travis Hutchison, Ανέστης Ιωάννου, Μαριάννα Καβαλλιεράτου, Λευτέρης Κανακάκις, Yael Kanarek, Kapurani Bros, Σοφία Κοκοσαλάκη, Σοφία Κοσμάογλου, Γιάννης Μπουρνιάς, Αλίκη Παλάσκα, Άγγελος Παπαδημητρίου, Μαρία Παπαδημητρίου, Γιάννης Σίσκος, Χριστιάνα Σούλου, Έφη Σπύρου, Versaweiss, Παντελής Χανδρής και Νίκος Χαραλαμπίδης.
*Μέχρι 26/5
