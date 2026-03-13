«Είσαι ό,τι φοράς» στο Μπενάκη, η έκθεση που μνημονεύει την πρόωρα χαμένη Σοφία Κοκοσαλάκη

Στο κτίριο της οδού Πειραιώς του Μουσείου Μπενάκη, συνεχίζεται η πρωτότυπη εικαστική έκθεση «Είσαι ό,τι φοράς».

32 Ελληνες και ξένοι καλλιτέχνες συνδιαλέγονται με τις δημιουργίες της διεθνούς φήμης designer Σοφίας Κοκοσαλάκη που πέθανε τόσο πρόωρα. H εκδήλωση πρωτοπαρουσιάστηκε στον τόπο καταγωγής της, το Ρέθυμνο της Κρήτης. Η δουλειά της άλλωστε ήταν σαφώς επηρεασμένη από την παράδοση. Οι πτυχώσεις της αρχαίας ελληνικής τέχνης και της Κρητικής βράκας, η κομποδετική και τα χειροποίητα κεντήματα που καθιέρωσε, σμίγουν σήμερα με σύγχρονη τέχνη, φωτογραφία και εικόνες από μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης και ρούχα, λίγα κοσμήματα και κάποια σχέδια που βρέθηκαν στο σπίτι της μητέρας της σχεδιάστριας