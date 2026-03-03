Εθνική Λυρική Σκηνή: Μια καινούρια «Αννα Μπολένα» στο Νιάρχος από 26/3

Στo ρομαντικό αριστούργημα του Ντονιτσέττι πρωταγωνιστεί η Μαρία Κοσοβίτσα
Η βραβευμένη σε διεθνείς διαγωνισμούς όπερας και πρώην πρωταγωνίστρια στο Βασιλικό Θέατρο Πάρμας, Μαρία Κοσοβίτσα θα υποδυθεί την «Αννα Μπολένα». Η νεαρή υψίφωνος από την Αθήνα συνεχίζει να συμπράττει με την Εθνική Λυρική Σκηνή δεσπόζοντας στο νέο της project.
Aπό τις 26 Μαρτίου και για έξι παραστάσεις στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος οι φίλοι του μελοδράματος θα απολαύσουν το αριστούργημα του Γκαετάνο Ντονιτσέττι. Μάλιστα, τα ιστορικά κοστούμια του Νίκου Γεωργιάδη θα αντιπαρατεθούν με τις νέες δημιουργίες του Βρετανού Λέσλι Τράβερς.
Η «Άννα Μπολένα» είναι ένα σπάνιο ορόσημο του ιταλικού ρομαντικού ρεπερτορίου.
Η παγκόσμια πρεμιέρα του έργου δόθηκε στις 26 Δεκεμβρίου 1830 στο Θέατρο Κάρκανο στο Μιλάνο και αποτέλεσε την πρώτη διεθνή επιτυχία του Ντονιτσέττι, αφού αμέσως μετά το Μιλάνο το έργο παρουσιάστηκε σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για δραματική ιστορία με πάθη, πολιτικές δολοπλοκίες και προδοσίες. Αφορά στις τελευταίες ημέρες της βασίλισσας στην αυλή του Ερρίκου Η'.
Η συγκεκριμένη όπερα επανήλθε στο ρεπερτόριο τη δεκαετία του 1950, κυρίως χάρη στην ερμηνεία της Μαρίας Κάλλας στη Σκάλα του Μιλάνου το 1957, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την αναβίωση και άλλων «ξεχασμένων» έργων του μπελ κάντο.
Ο σκηνοθέτης της παράστασης Θέμελης Γλυνάτσης, μετά τη σκηνοθεσία του στον «Πύργο του Κυανοπώγωνα» του Μπέλα Μπάρτοκ, προσεγγίζει την «Άννα Μπολένα» όχι ως μνημείο προς αναπαράσταση αλλά ως υλικό προς αποδόμηση. Όπως εξηγεί «α κοστούμια του Γεωργιάδη αναβιώνουν μισό αιώνα μετά μέσα σε έναν καινούριο, τολμηρό σκηνικό χώρο, ο οποίος εικονοποιεί την τεταμένη ισορροπία μεταξύ ιστορικής αυθεντικότητας και σύγχρονης εμπειρίας. Σκηνικό και κοστούμια μεταλλάσσονται μπροστά στα μάτια των θεατών ».
Την Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής διευθύνει ο διεθνώς καταξιωμένος αρχιμουσικός Ζακ Λακόμπ. Στον ρόλο του Ερρίκου Η΄ ο διακεκριμένος βαθύφωνος Πέτρος Μαγουλάς. Τη Χορωδία της ΕΛΣ έχει προετοιμάσει ο συμπατριώτης μας Αγαθάγγελος Γεωργακάτος.
