Σαν Ρέμο, στροφή στην παράδοση; Νίκησε 56χρονος Ναπολιτάνος τραγουδιστής γάμων και πάει Γιουροβίζιον!

Ο Σαούλ Ντα Βίντσι εκτόπισε τη νέα γενιά performers στο ιστορικό μουσικό φεστιβάλ και αφιέρωσε το θρίαμβό του στη Νάπολη
Πολύκροτο το αποτέλεσμα του τελικού στο Φεστιβάλ Ιταλικού Τραγουδιού του Σαν Ρέμο.
Επικράτησε ο Σαούλ ντα Βίντσι, ένας 56χρονος Ναπολιτάνος από φαμίλια μεταναστών στη Νέα Υόρκη. Το τραγούδι, η συμπεριφορά και το παρουσιαστικό του είναι «παλαιάς κοπής» και παραπέμπουν σε παλιότερες δεκαετίες. Σκεφτείτε για παράδειγμα να εκπροσωπούσε τη χώρα μας ένας παραδοσιακός αοιδός πανηγυριών…
Η νίκη του είναι πολυσυζητημένη στη γειτονική χώρα καθώς πολλοί μιλούν για μια περίπτωση «μπανάλ» και ξεπερασμένη. Και είναι σίγουρα κόντρα στις αποστολές της Ιταλίας στη Γιουροβίζιον τα περασμένα χρόνια. Θυμηθείτε πως πρόσφατα κέρδισαν οι ροκάδες Maneskin και έχουν ακολουθήσει εκπρόσωποι της ραπ, της ποπ και της σύγχρονης μπαλάντας. Όμως το αποτέλεσμα της τριπλής ψηφοφορίας στο Σαν Ρέμο (από τηλεθεατές, κριτική επιτροπή και media) είναι αδιαμφισβήτητο. Ο Σαούλ τραγουδάει Per Sempre Si – Για πάντα ναι και μιλάει για παντοτινή αγάπη σε ώριμη ηλικία.
Στις συνεντεύξεις του ξεκαθαρίζει πως αδιαφορεί για τις κακές γλώσσες. Δεν πιστεύει πως είναι κατώτερα όντα οι καλλιτέχνες της επαρχίας και του λαού. Θεωρεί πως αντιπροσωπεύει το ονομαστό bel canto της Νάπολης και δηλώνει πανέτοιμος να βγει στο εξωτερικό. Πάντως ο ενθουσιασμός και η ενέργειά του ξεσήκωσαν σε χορό τον κόσμο στο θέατρο Ariston. Το ρεφρέν του τραγουδιού είναι πολύ μεταδοτικό και χαρούμενο και σε πολλά βιντεάκια στο διαδίκτυο μιμούνται τις χειρονομίες του στη σκηνή. Αν μη τι άλλο το αουτσάιντερ σκορπάει πολλά χαμόγελα. Ακόμα και ο βετεράνος star του ποδοσφαίρου Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο με τον δημοφιλή τραγουδιστή Μαχμουντ έκαναν κοινή χιουμοριστική ανάρτηση. Στη Νάπολη εννοείται τον αποθεώνουν.
Επισημαίνουμε επίσης πως στο φινάλε του φεστιβάλ ο Σαούλ ντα Βίντσι ξεπέρασε με διαφορά μόλις 0,3 ποσοστιαίων μονάδων (22,2% έναντι 21,9%) τον δημοφιλή στη νεολαία Sayf, με το «Tu mi piaci tanto». Ακολούθησαν στην τρίτη θέση η pin up Ditonellapiaga με το «Che fastidio!», η Arisa με το «Magica favola» τέταρτη και πέμπτο το ντουέτο Fedez- Marco Masini με το «Male necessario» που θεωρούνταν φαβορί.
