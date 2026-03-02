Σαν Ρέμο, στροφή στην παράδοση; Νίκησε 56χρονος Ναπολιτάνος τραγουδιστής γάμων και πάει Γιουροβίζιον!

Πολύκροτο το αποτέλεσμα του τελικού στο Φεστιβάλ Ιταλικού Τραγουδιού του Σαν Ρέμο.

Επικράτησε ο Σαούλ ντα Βίντσι, ένας 56χρονος Ναπολιτάνος από φαμίλια μεταναστών στη Νέα Υόρκη. Το τραγούδι, η συμπεριφορά και το παρουσιαστικό του είναι «παλαιάς κοπής» και παραπέμπουν σε παλιότερες δεκαετίες. Σκεφτείτε για παράδειγμα να εκπροσωπούσε τη χώρα μας ένας παραδοσιακός αοιδός πανηγυριών…

Η νίκη του είναι πολυσυζητημένη στη γειτονική χώρα καθώς πολλοί μιλούν για μια περίπτωση «μπανάλ» και ξεπερασμένη. Και είναι σίγουρα κόντρα στις αποστολές της Ιταλίας στη Γιουροβίζιον τα περασμένα χρόνια. Θυμηθείτε πως πρόσφατα κέρδισαν οι ροκάδες Maneskin και έχουν ακολουθήσει εκπρόσωποι της ραπ, της ποπ και της σύγχρονης μπαλάντας. Όμως το αποτέλεσμα της τριπλής ψηφοφορίας στο Σαν Ρέμο (από τηλεθεατές, κριτική επιτροπή και media) είναι αδιαμφισβήτητο. Ο Σαούλ τραγουδάει Per Sempre Si – Για πάντα ναι και μιλάει για παντοτινή αγάπη σε ώριμη ηλικία.