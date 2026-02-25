Το Καρναβάλι αλλιώς: Bal Masqué by Maison Zoulias στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Στις σάλες του One&Only Aesthesis στην περιοχή της Γλυφάδας ο διεθνούς φήμης Vassilis Zoulias διοργάνωσε μια αποκριάτικη βραδιά υψηλής αισθητικής.

Το επίκαιρο fashion event ήταν εμπνευσμένο από τη φράση «Is it Chic Enough?» όπου μοντέλα και καλεσμένες ανέδειξαν τις δημιουργίες του.

Τα εμβληματικά interiors του resort, από το Alelia Bar έως το ORA by Ettore Botrini, έγιναν σημείο συνάντησης και κοινωνικής εμπειρίας. Συγκεκριμένα 15 looks σε άσπρο και μαύρο, με έντονες θεατρικές αναφορές, αίσθηση masquerade, κομψότητα και μυστήριο παρέλασαν στην επιβλητική σκάλα. Τα κοσμήματα ήταν του Περικλή Κονδυλάτου. Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν ένα μοναδικό tableau vivant αλλά και party. Τη μουσική επιμέλεια ανέλαβε η διεθνώς αναγνωρισμένη DJ και performer Xenia Ghali. Δείτε στιγμιότυπα.