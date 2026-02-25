Back to Top
#TAGS Vassilis Zoulias
Το Καρναβάλι αλλιώς: Bal Masqué by Maison Zoulias στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Το Καρναβάλι αλλιώς: Bal Masqué by Maiso...
Μπακοπούλου Άντυ
Νοσταλγική φινέτσα, θεατρικότητα και πολύ black & white στο λαμπερό event

Στις σάλες του One&Only Aesthesis στην περιοχή της Γλυφάδας ο διεθνούς φήμης Vassilis Zoulias διοργάνωσε μια αποκριάτικη βραδιά υψηλής αισθητικής.

Το επίκαιρο fashion event ήταν εμπνευσμένο από τη φράση «Is it Chic Enough?» όπου μοντέλα και καλεσμένες ανέδειξαν τις δημιουργίες του.

Τα εμβληματικά interiors του resort, από το Alelia Bar έως το ORA by Ettore Botrini, έγιναν σημείο συνάντησης και κοινωνικής εμπειρίας. Συγκεκριμένα 15 looks σε άσπρο και μαύρο, με έντονες θεατρικές αναφορές, αίσθηση masquerade, κομψότητα και μυστήριο παρέλασαν στην επιβλητική σκάλα.  Τα κοσμήματα ήταν του Περικλή Κονδυλάτου. Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν ένα μοναδικό tableau vivant αλλά και party. Τη μουσική επιμέλεια ανέλαβε η διεθνώς αναγνωρισμένη DJ και performer Xenia Ghali. Δείτε στιγμιότυπα.

 

Αναμνηστικά στιγμιότυπα

Αναμνηστικά στιγμιότυπα

Δείτε φωτογραφίες 

Βασίλης Ζούλιας, Χρυσιάννα Ανδριοπούλου

Βασίλης Ζούλιας, Χρυσιάννα Ανδριοπούλου

Δωροθέα Μερκούρη

Δωροθέα Μερκούρη

Τέα Πρέλεβιτς

Τέα Πρέλεβιτς

Mary Vytinaros

Mary Vytinaros

Λάκης Γαβαλάς

Λάκης Γαβαλάς

Χρυσάνθη Κουρούπη, Καλλιόπη Καρβούνη

Χρυσάνθη Κουρούπη, Καλλιόπη Καρβούνη

Ευαγγελία Πλατανιώτη

Ευαγγελία Πλατανιώτη

Ιόλη Δημοπούλου, Ναταλία Αρσενικού

Ιόλη Δημοπούλου, Ναταλία Αρσενικού

Μιχάλης Πάντος, Δήμητρα Λαζαράτου

Μιχάλης Πάντος, Δήμητρα Λαζαράτου

Gerald Krischek, γεν. διευθυντής One&...

Gerald Krischek, γεν. διευθυντής One&Only Aesthesis, Μυρτώ Τριχείλη head of PR του ξενοδοχείου

Έλενα Βρεττού, Περικλής Κονδυλάτος

Έλενα Βρεττού, Περικλής Κονδυλάτος

#tags Vassilis Zoulias
Best View