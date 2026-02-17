Ντουέτο βόμβα από 6/3: Κιτσοπούλου- Μπισμπίκης σε σκληρό θέαμα περί νεανικής βίας

Σμίγουν στο Αιγάλεω, στον Τεχνοχώρο Cartel ως πρωταγωνιστές του επίκαιρου έργου «Σωσμένος»
Δυο πολυσυζητημένα καλλιτεχνικά ονόματα που έχουν συνδεθεί με τη θεατρική ρήξη, μέσα από τον ωμό ρεαλισμό, τους λαικούς ήρωες του περιθωρίου και την αθυροστομία, ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους.
Λένα Κιτσοπούλου και Βασίλης Μπισμπίκης ενώνουν δυνάμεις στον «Σωσμένο» του Έντουαρντ Μποντ από τις 6 Μαρτίου στο Cartel.
Το κείμενο φτώχειας, απόρριψης και κοινωνικοπολιτικής αγριότητας θα μεταφερθεί από τα λονδρέζικα sixties των εργατικών συνοικιών στη σημερινή Αθήνα. Γραμμένο το 1965, το «Saved» συγκλόνισε το βρετανικό κοινό με τη σκληρότητα της γλώσσας και των εικόνων του. Η πρώτη του παρουσίαση στο Royal Court Theatre του Λονδίνου προκάλεσε μάλιστα διώξεις των συντελεστών, συντελώντας λίγα χρόνια αργότερα στην κατάργηση της θεατρικής λογοκρισίας στη Βρετανία.
Αναμφίβολα, ο Έντουαρντ Μποντ υπήρξε μια από τις πιο ριζοσπαστικές και πολιτικά συνειδητοποιημένες φωνές του μεταπολεμικού βρετανικού θεάτρου, επηρεάζοντας καθοριστικά μεταγενέστερους δημιουργούς όπως η Σάρα Κέιν.
Όπως έχει εξηγήσει (συνέντευξη NEWS 24/7) ο Βασίλης Μπιισμπίκης ως σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής: «Είναι ένα πάρα πολύ σκληρό έργο. Μιλάει για τους νέους, για παιδιά που μπορούν να φτάσουν στα άκρα, για το πώς γεννιούνται οι πράξεις τους. Γιατί μέσα στο έργο υπάρχουν και οι γονείς, υπάρχουν οι ρίζες της βίας, οι πληγές που προηγούνται. Παρατηρώ γύρω μου ότι τα τελευταία χρόνια τα πράγματα έχουν αγριέψει πολύ. Κάθε μέρα ακούς περιστατικά με δεκαπεντάχρονα που μαχαιρώνονται, θάνατοι για το τίποτα. Ήθελα λοιπόν να δω τι πραγματικά συμβαίνει μέσα σε αυτό το σκοτεινό σημείο, και με όχημα αυτό το κείμενο να μιλήσω για μια κατάσταση που απλώνεται σιωπηλά και επικίνδυνα».
Η παράσταση διατηρεί την ακραία ρεαλιστική ένταση του Μποντ και εστιάζει στη νεανική επιθετικότητα ως κοινωνικό σύμπτωμα, φωτίζοντας ταυτόχρονα τη σιωπηλή συνενοχή του περιβάλλοντος που τη θρέφει. Οι γονείς – ρόλους που ερμηνεύουν ο ίδιος ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Λένα Κιτσοπούλου – δεν παρουσιάζονται ως απλοί φορείς εξουσίας, αλλά ως πρόσωπα εγκλωβισμένα στη δική τους αδυναμία επικοινωνίας και ευθύνης.
-Σκηνοθεσία Βασίλης Μπισμπίκης-Σκηνικά/ Κοστούμια Κένι ΜακΛέλαν -Σχεδιασμός φωτισμών Σάκης Μπιρμπίλης- Μουσική Μπάμπης Παπαδόπουλος- Επιμέλεια Κίνησης Έντι Λάμε
-Παίζουν ακόμα Στέλιος Τυριακίδης, Αλέξανδρος Κουκιάς, Αναστασία Δέλτα, Γιάννης Κατσιμίχας, Λευτέρης Αγουρίδας, Ελένη Γεωργακοπούλου
