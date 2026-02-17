Ντουέτο βόμβα από 6/3: Κιτσοπούλου- Μπισμπίκης σε σκληρό θέαμα περί νεανικής βίας

Δυο πολυσυζητημένα καλλιτεχνικά ονόματα που έχουν συνδεθεί με τη θεατρική ρήξη, μέσα από τον ωμό ρεαλισμό, τους λαικούς ήρωες του περιθωρίου και την αθυροστομία, ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους.

Λένα Κιτσοπούλου και Βασίλης Μπισμπίκης ενώνουν δυνάμεις στον «Σωσμένο» του Έντουαρντ Μποντ από τις 6 Μαρτίου στο Cartel.

Το κείμενο φτώχειας, απόρριψης και κοινωνικοπολιτικής αγριότητας θα μεταφερθεί από τα λονδρέζικα sixties των εργατικών συνοικιών στη σημερινή Αθήνα. Γραμμένο το 1965, το «Saved» συγκλόνισε το βρετανικό κοινό με τη σκληρότητα της γλώσσας και των εικόνων του. Η πρώτη του παρουσίαση στο Royal Court Theatre του Λονδίνου προκάλεσε μάλιστα διώξεις των συντελεστών, συντελώντας λίγα χρόνια αργότερα στην κατάργηση της θεατρικής λογοκρισίας στη Βρετανία.

Αναμφίβολα, ο Έντουαρντ Μποντ υπήρξε μια από τις πιο ριζοσπαστικές και πολιτικά συνειδητοποιημένες φωνές του μεταπολεμικού βρετανικού θεάτρου, επηρεάζοντας καθοριστικά μεταγενέστερους δημιουργούς όπως η Σάρα Κέιν.