«Ταλέντα»: Επικράτησε η Παπαρίζου (και το… καλλίγραμμο μπαλέτο της)

Το αδιαχώρητο όπως κάθε χρόνο στο καθιερωμένο show-party «Ταλέντα».

Γνωστές μασκαρεμένες συντροφιές κατέλαβαν τα τραπέζια απ’ άκρη σ’ άκρη στα «Αστέρια» της Οθωνος Αμαλίας, για να χειροκροτήσουν τα σατιρικά μουσικά νούμερα αγαπητών καρναβαλιστών με… ασύγκριτες σκηνικές επιδόσεις. Το εν λόγω ιστορικό party είναι πάντα sold out και προσελκύει κόσμο από παλιά ονομαστά πληρώματα, το Κομιτάτο αλλά και φορείς της πόλης. Γνωστοί συμπολίτες «τα δίνουν όλα» σε μιμήσεις και μεταμφιέσεις τραγουδώντας live μπροστά σε φίλους υποστηρικτές αλλά και την ευρύτερη καρναβαλική παρέα ολόγυρα.

Το βράδυ της Δευτέρας ήταν η συμμετοχή της Ελενας Παπαρίζου στο πασίγνωστο κομμάτι – θρίαμβο της Γιουροβίζιον που κέρδισε τη νίκη. Το «Number 1» προκάλεσε το πιο θυελλώδες χειροκρότημα που παραδοσιακά εξασφαλίζει την πρωτιά. Την τραγουδίστρια «υποδύθηκε» ο dj Γιάννης Τζόβολος με το δοκιμασμένο, καλλίγραμμο μπαλέτο του- όλοι ντυμένοι στα χρυσά.