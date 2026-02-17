Back to Top
Πατρινό Καρναβάλι 2026
«Ταλέντα»: Επικράτησε η Παπαρίζου (και το… καλλίγραμμο μπαλέτο της)

Μπακοπούλου Άντυ
[email protected]

Το party γιόρτασε φέτος τα 35 του χρόνια με ενθουσιώδες sold out

Το αδιαχώρητο όπως κάθε χρόνο στο καθιερωμένο show-party «Ταλέντα».

Γνωστές μασκαρεμένες συντροφιές κατέλαβαν τα τραπέζια απ’ άκρη σ’ άκρη στα «Αστέρια» της  Οθωνος Αμαλίας, για να χειροκροτήσουν τα σατιρικά μουσικά νούμερα αγαπητών καρναβαλιστών με… ασύγκριτες σκηνικές επιδόσεις. Το εν λόγω ιστορικό party είναι πάντα sold out και προσελκύει κόσμο από παλιά ονομαστά πληρώματα, το Κομιτάτο αλλά και φορείς της πόλης. Γνωστοί συμπολίτες «τα δίνουν όλα» σε μιμήσεις και μεταμφιέσεις τραγουδώντας live μπροστά σε φίλους υποστηρικτές αλλά και την ευρύτερη καρναβαλική παρέα ολόγυρα.

Το βράδυ της Δευτέρας  ήταν η συμμετοχή της Ελενας Παπαρίζου στο πασίγνωστο κομμάτι – θρίαμβο της Γιουροβίζιον που κέρδισε τη νίκη. Το «Number 1» προκάλεσε το πιο θυελλώδες χειροκρότημα που παραδοσιακά εξασφαλίζει την πρωτιά. Την τραγουδίστρια «υποδύθηκε»  ο dj Γιάννης Τζόβολος με το δοκιμασμένο, καλλίγραμμο μπαλέτο του- όλοι ντυμένοι στα χρυσά.  

Από κοντά σε προτιμήσεις η Κατερίνα Στανίση, η Ιουλία Καλλιμάνη (που το ακοατήριο πλαισίωσε κουνώντας νησιώτικα μαντήλια) και η celebrity ομάδα «Φώσταινα for Africa». Παρέλασαν όμως και άλλοι καλλιτέχνες στην πίστα: Ρία Ελληνίδου, Ραφαέλα Καρά, Κατερίνα Λιόλιου, Δημήτρης Μητροπάνος, Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ, Tάσος Μπουγάς, Αννούλα Βασιλείου, Kiss κ.α.

Οι χιουμοριστικές διαφημίσεις είχαν αναφορά στο πατριωτικό φιλμ «Καποδίστριας». Παρουσίασε ο Τάκης Τσακαμπέτης. Guest star στην έναρξη η αθάνατη Μέρλιν Μονρόε που ερμήνευσε απαστράπτουσα το «Ηappy Birthday Ταλέντα» λόγω της επετείου των 35 χρόνων.

Στο διαδίκτυο πολλοί ανέβασαν σχετικά στιγμιότυπα, έχουμε όμως και δικές μας εικόνες.

 

