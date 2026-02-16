Ούμα Θέρμαν- Ντακότα Τζόνσον: Πρότυπα καθημερινής, αστικής κομψότητας στη Νέα Υόρκη

Με looks που εύκολα μπορούμε να πετύχουμε όλες, ενσάρκωσαν το σύγχρονο New York style

Tα φλας άστραψαν μπροστά στις αψεγάδιαστες εικόνες σύγχρονης κομψότητας των stars Ούμα Θέρμαν και Ντακότα Τζόνσον στη New York Fashion Week. H 55χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός – και αξεπέραστη μούσα του Ταραντίνο στις επιτυχίες «Pulp Fiction» και «Kill Bill»- έδωσε το παρών στο Michael Kors show. Ηταν ντυμένη με λιτό μαύρο πουλόβερ και λευκό εσωτερικό πουκάμισο, σε συνδυασμό με μαύρο cigarette παντελόνι και γκρι ανδρόγυνο, μακρύ παλτό. Με τα κλασικά αξεσουάρ του μαργαριταρένιου κολιέ και της μαύρης γόβας, πέτυχε ένα διαχρονικό, υπέρκομψο outfit που δύσκολα οδηγεί σε στυλιστικά λάθη.