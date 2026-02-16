Ούμα Θέρμαν- Ντακότα Τζόνσον: Πρότυπα καθημερινής, αστικής κομψότητας στη Νέα Υόρκη

Με looks που εύκολα μπορούμε να πετύχουμε όλες, ενσάρκωσαν το σύγχρονο New York style
Tα φλας άστραψαν μπροστά στις αψεγάδιαστες εικόνες σύγχρονης κομψότητας των stars Ούμα Θέρμαν και Ντακότα Τζόνσον στη New York Fashion Week.
H 55χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός – και αξεπέραστη μούσα του Ταραντίνο στις επιτυχίες «Pulp Fiction» και «Kill Bill»- έδωσε το παρών στο Michael Kors show. Ηταν ντυμένη με λιτό μαύρο πουλόβερ και λευκό εσωτερικό πουκάμισο, σε συνδυασμό με μαύρο cigarette παντελόνι και γκρι ανδρόγυνο, μακρύ παλτό. Με τα κλασικά αξεσουάρ του μαργαριταρένιου κολιέ και της μαύρης γόβας, πέτυχε ένα διαχρονικό, υπέρκομψο outfit που δύσκολα οδηγεί σε στυλιστικά λάθη.
Η 36χρονη Ντακότα Τζόνσον- ακλόνητο beauty & style icon των τελευταίων ετών- διάλεξε την ασφαλή οδό του total black ως front row καλεσμένη στον Calvin Klein. Aνέδειξε ένα μινιμαλιστικό σύνολο του label, σακάκι δεμένο σαν πουκάμισο και μίντι φούστα μαζί με μπότες σε ιδιαίτερο σχήμα. Και όπως αποδείχθηκε της πήγαιναν πολύ, κόντρα στο πιο… crazy και πληθωρικό βεστιάριο του φίλου της Alessandro Michele.
Οι δυο κυρίες επένδυσαν σε απλά κομμάτια με αφαιρετική διάθεση, που πανεύκολα μπορούν να υιοθετήσουν όλες οι γυναίκες. Και σαφώς ξεχώρισαν δίπλα σε άλλες διασημότητες. Αλλωστε, οι νεουορκέζες δεν έχουν παράδοση στο ενδυματολογικό ρίσκο.
