Μίνως Ευσταθιάδης: Ζει στο Αίγιο και μόλις κατέκτησε το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2025

Το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2025 απονεμήθηκε ομόφωνα στον Μίνω Ευσταθιάδη, για το έργο του «Σου γράφω από την κοιλιά του κτήνους» (εκδόσεις Μεταίχμιο).

Ο συγγραφέας έχει σπουδάσει νομικά σε Αθήνα και Ανόβερο αλλά έδρα του είναι το Αίγιο, καθώς δηλώνει λάτρης της θάλασσας ακόμα και στο επίσημο βιογραφικό του.

Στο τελευταίο του νουάρ μυθιστόρημα μεταφερόμαστε σε γερμανικό έδαφος. Καταπιάνεται με την εξαφάνιση ενός κοριτσιού το 1981. Μια υπόθεση μέσα σε μια ομίχλη αμφιβολιών, προκαταλήψεων και υπαρξιακών ερωτηματικών εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα.