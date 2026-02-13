Μίνως Ευσταθιάδης: Ζει στο Αίγιο και μόλις κατέκτησε το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2025

Το βιβλίο του «Σου γράφω από την κοιλιά του κτήνους» επικεντρώνεται στην εξαφάνιση ενός κοριτσιού
Το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2025 απονεμήθηκε ομόφωνα στον Μίνω Ευσταθιάδη, για το έργο του «Σου γράφω από την κοιλιά του κτήνους» (εκδόσεις Μεταίχμιο).
Ο συγγραφέας έχει σπουδάσει νομικά σε Αθήνα και Ανόβερο αλλά έδρα του είναι το Αίγιο, καθώς δηλώνει λάτρης της θάλασσας ακόμα και στο επίσημο βιογραφικό του.
Στο τελευταίο του νουάρ μυθιστόρημα μεταφερόμαστε σε γερμανικό έδαφος. Καταπιάνεται με την εξαφάνιση ενός κοριτσιού το 1981. Μια υπόθεση μέσα σε μια ομίχλη αμφιβολιών, προκαταλήψεων και υπαρξιακών ερωτηματικών εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα.
Όπως μαθαίνουμε, το 2022 ο Μίνως Ευσταθιάδης παίρνει άδεια εισόδου στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Στράουμπινγκ στη Γερμανία για να συναντήσει έναν κρατούμενο, καταδικασμένο σε ισόβια.
Η συνέντευξη ολοκληρώνεται, αλλά κατά τη διάρκειά της αρχίζει να αποκαλύπτεται μια διαφορετική και άγνωστη υπόθεση.
Πώς μπορεί να συνδέεται η εξαφάνιση ενός κοριτσιού το 1981 στο δάσος της βαυαρικής λίμνης Άμερ με τη δολοφονία μιας γυναίκας στο πολυτελές ρετιρέ της, στο κέντρο του Μονάχου το 2006; Ο κατάδικος μεταμορφώνεται σε αφηγητή και ο συγγραφέας σε ερευνητή. Ή μήπως σε πραγματικό μάρτυρα;
*Ο Μίνως Ευσταθιάδης έχει γράψει τα μυθιστορήματα Έξοδος (Ανατολικός, 2001), Χωρίς γλώσσα (Καστανιώτης, 2004) και Το δεύτερο μέρος της νύχτας (Ωκεανίδα, 2014) που εκδόθηκε στα γερμανικά (Acabus, 2014).Το μυθιστόρημά του Ο Δύτης (Ίκαρος, 2018) εκδόθηκε στα γαλλικά (Actes Sud, 2020) και στα αραβικά (Al Arabi, 2023). Βρέθηκε στη βραχεία λίστα των βραβείων Athens Prize for Literature (Ελλάδα), Violeta Negra Occitanie (Γαλλία) και Prix du Livre Europeen (Ευρώπη). Το μυθιστόρημά του Κβάντι (Ίκαρος, 2020) εκδόθηκε στα γαλλικά (Actes Sud, 2023). Το μυθιστόρημά του Σχέδια του χάους (Ίκαρος, 2022) θα κυκλοφορήσει στα γαλλικά από τον Actes Sud το 2025 και έχει υπογραφεί Option για την τηλεοπτική του μεταφορά.
