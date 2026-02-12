Aλέξης Ακριθάκης: Μεγάλη ρετροσπεκτίβα με 250 έργα στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς

Θαυμάστε τις εμβληματικές βαλίτσες, τα βέλη, τις καρδιές και όλα τα ψυχεδελικά μοτίβα από 12/2 μέχρι 24/5
Εικαστικός πειρασμός για τους φιλότεχνους: Η έκθεση «Αλέξης Ακριθάκης, Μια γραμμή κύμα», σε επιμέλεια της Χλόης Ακριθάκη και του Αλέξιου Παπαζαχαρία, είναι η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση του σημαντικού δημιουργού στην Ελλάδα, τα τελευταία 30 χρόνια.
Για πρώτη φορά στο κοινό παρουσιάζονται πάνω από 250 σημαντικά έργα από ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές, αναδεικνύοντας το εύρος μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιοσυγκρασιακές μορφές της νεοελληνικής τέχνης.
Μάτια και καρδιές, βέλη και τόξα, βαλίτσες, καραβάκια, κύματα ξεδιπλώνουν την περιπέτεια της ζωγραφικής, των υλικών, της κατασκευής και αναδεικνύουν την μοναδική αίσθηση του χρώματος που τον χαρακτηρίζει.
Το ζωγραφικό σύμπαν του Αλέξη Ακριθάκη (1939-1994) πείθει για την ταυτότητά του με την πρώτη ματιά.
Η έκθεση είναι διαρθρωμένη σε μεγάλες θεματικές ενότητες, ορισμένες από τις δημιουργικές περιόδους του καλλιτέχνη. Οι ψυχεδελικές τέμπερες της δεκαετίας του ’60, τα έντονα πολιτικά έργα των αρχών του ’70, η βαλίτσα του ’70, οι κατασκευές με ξύλα από τη θάλασσα και οι κατασκευές με λαμπάκια του ’80, οι μεγεθύνσεις και οι επαναλήψεις της δεκαετίας του ’90 και τα σπαρακτικά τελευταία του έργα με τα πορτραίτα των τρελών και των τροφίμων του «Δρομοκαϊτείου», συνθέτουν το βασικό σκελετό.
Συνυπάρχουν με μικρότερα σύνολα ιδιαίτερων έργων που είχαν εκτεθεί σε ξεχωριστές εκθέσεις από τον ίδιο τον εικαστικό, όπως οι χαρταετοί, η σειρά με τα τσίρκο, τα αεροπλάνα, τα λουλούδια στους αυτόχειρες κ.α. που αποκαλύπτουν την ευαισθησία του απέναντι στην πραγματικότητα και την κριτική του στάση απέναντι στη σοβαροφάνεια.
Θυμίζουμε πως γεννήθηκε στην Αθήνα, έζησε και εργάστηκε στο Παρίσι (1958-1960) και στο Βερολίνο (1968-1984), όπου εγκαταστάθηκε με υποτροφία της DAAD. Το 1984 επέστρεψε οριστικά στην Ελλάδα.
*Στο πλαίσιο της έκθεσης, θα πραγματοποιηθούν θεματικές ξεναγήσεις για το κοινό από τους επιμελητές και έναν ξεχωριστό καλεσμένο κάθε φορά.
*Παράλληλα με τις ξεναγήσεις, οργανώνεται και μία σειρά περιηγήσεων από τον Σάββα Θεουλάκη του Αρχείου Ακριθάκη
