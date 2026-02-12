Aλέξης Ακριθάκης: Μεγάλη ρετροσπεκτίβα με 250 έργα στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς

Θαυμάστε τις εμβληματικές βαλίτσες, τα βέλη, τις καρδιές και όλα τα ψυχεδελικά μοτίβα από 12/2 μέχρι 24/5

Εικαστικός πειρασμός για τους φιλότεχνους: Η έκθεση «Αλέξης Ακριθάκης, Μια γραμμή κύμα», σε επιμέλεια της Χλόης Ακριθάκη και του Αλέξιου Παπαζαχαρία, είναι η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση του σημαντικού δημιουργού στην Ελλάδα, τα τελευταία 30 χρόνια. Για πρώτη φορά στο κοινό παρουσιάζονται πάνω από 250 σημαντικά έργα από ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές, αναδεικνύοντας το εύρος μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιοσυγκρασιακές μορφές της νεοελληνικής τέχνης. Μάτια και καρδιές, βέλη και τόξα, βαλίτσες, καραβάκια, κύματα ξεδιπλώνουν την περιπέτεια της ζωγραφικής, των υλικών, της κατασκευής και αναδεικνύουν την μοναδική αίσθηση του χρώματος που τον χαρακτηρίζει.