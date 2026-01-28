Θέατρο Μπάρι: Τελευταίο τετραήμερο, προλάβετε την εξαιρετική παράσταση, θετικές κριτικές και από Αθήνα

Από τις πρώτες μέρες γράψαμε για το υψηλό επίπεδο της παράστασης «Ταξίδι μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα».

Η παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας -θέατρο Μπάρι στο δρομάκι Σάντα Ρόζα -έχει συγκεντρώσει πολύ εγκωμιαστικές κριτικές από λάτρεις της αυλαίας στα διαδικτυακά social και επαινετικά δημοσιεύματα στα τοπικά media. Θεωρείται το κορυφαίο θέαμα του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας τα τελευταία χρόνια.

Πρόσφατα π.χ. διαβάσαμε το παρακάτω κείμενο στο cosmopoliti.gr της κοσμικογράφου Χριστίνας Πολίτη που χαρακτηρίζει την παράσταση συναρπαστική. Όπως γράφει: «Πόσο τυχεροί όσοι μένουν ή βρέθηκαν στην Πάτρα και είδαν αυτή την παράσταση! Και πόσο άτυχη η Αθήνα που δεν θα μπορέσει να νιώσει και να βιώσει τη μαγεία μιας καθηλωτικής παράστασης, όπως είναι το “Ταξίδι μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα“. Κρίμα πραγματικά που δεν θα παιχτεί στην Αθήνα…»

Επισημαίνουμε λοιπόν ότι απέμειναν μόνο 4 βράδια ακόμα για να τη δουν οι Πατρινοί. Κόσμος που ταξιδεύει στην πρωτεύουσα για να απολαύσει ηχηρά θεατρικά θεάματα και δυστυχώς «ξεχνάει» προτάσεις αξιώσεων «στην πόρτα μας». Σας παροτρύνουμε να μην τη χάσετε.