Φαντασμαγορική «κόντρα» Chanel και Dior στην Paris Couture Week, απίθανες εικόνες!

Πέρα από τα εξεζητημένα runway looks τα μοναδικά σκηνικά κατέπληξαν τους θεατές

Με αφορμή την υψηλή ραπτική, διασταύρωσαν τα ξίφη τους οι κολοσσοί της γαλλικής μόδας, Chanel και Dior. Ρούχα και διακόσμηση στα τελευταία shows, χάρη στις νέες, ανταγωνιστικές καλλιτεχνικές διευθύνσεις, προσέφεραν πραγματικό υπερθέαμα.

-Στη Chanel το Grand Palais μετατράπηκε σε μαγεμένο δάσος με πελώρια μανιτάρια και ροζ ιτιές. Τα μοντέλα περπάτησαν σε ονειρικά, καμπυλωτά «μονοπάτια». Το πολυσυζητημένο περιβάλλον με design σπάνιας φαντασίας και παιδικότητας πλαισίωσε υπέροχα τα outfits. «Η υψηλή ραπτική είναι η αληθινή ψυχή της Chanel: είναι το θεμέλιο και η πλήρης έκφραση του οίκου» δήλωσε ο επικεφαλής Mathieu Blazy.

Eστίασε σε ρευστές σιλουέτες της εποχής του 1920, δούλεψε πολύ με αιθέριες μεταξωτές μουσελίνες, παγιέτες σαν ψηφιδωτά, λουλουδιαστά τουίντ και έντονο διάκοσμο με φτερά και άνθινα κεντήματα. Χειροκροτήθηκαν αέρινα φορέματα, αλλά και σύνολα που βασίστηκαν στο άφθαστο craftsmanship και savoir faire του περίφημου ατελιέ. Ο Blazy επέλεξε τη φυσική κίνηση στο σώμα σε αντίθεση με τα πολλά bustier και τις στατικούς όγκους άλλων οίκων. Παιχνιδιάρικη εκκεντρικότητα τα παπούτσια με τακούνια μανιτάρια, που έκαναν ταχύτατα το γύρω του κόσμου από τα media. H παλέτα κινήθηκε ανάμεσα στο φλογερό κόκκινο χρώμα και τις τρυφερές ombré αποχρώσεις. Τιμώμενοι καλεσμένοι A$AP Rocky, Σαρλότ Κασιράγκι, Nικόλ Κίντμαν, Καρόλ Μπουκέ, Τίλντα Σουίντον, Πενέλοπε Κρουζ, Ντούα Λίπα, Βανέσα Παραντί Μάργκαρετ Κουέι, Κλερ Φόι κ.α.

-Στον Dior το couture ντεμπούτο του Jonathan Anderson ήταν εμπνευσμένο από τον θρυλικό προκάτοχό του John Galliano. Ο τελευταίος του έκανε δώρο κυκλάμινα τυλιγμένα με βελούδινη μαύρη κορδέλα, τα οποία τον ξεσήκωσαν δημιουργικά. Τα κυκλάμινα «σκαρφάλωσαν» στο ταβάνι με αντικατοπρισμό στους καθρέφτες των τοίχων και των μεταλλικών σκαμπό στο Μουσείο Rodin, αλλά τα είδαμε και στις προσκλήσεις, τα αξεσουάρ και τα κεντήματα των ρούχων. Εγιναν ακόμα και σφαιρικά σκουλαρίκια! Η ομορφιά τους συνδέθηκε με τις φόρμες της κεραμίστριας Magdalene Odundo. Τα φορέματα επικεντρώθηκαν άλλωστε στα σχήματα bubble των αγγείων της.