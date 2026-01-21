Chanel: Η εαρινή καμπάνια μας ξεναγεί στο εξοχικό της αθάνατης Coco στην Κυανή Ακτή

Η βίλα La Pausa είναι το μόνο σπίτι που σχεδίασε η mademoiselle και ανακαινίστηκε από τον διάσημο αρχιτέκτονα Peter Marino

Αρχιτεκτονική με ιστορία και σύγχρονη μόδα πάνε μαζί. Τα καινούρια outfits της παριζιάνικης αυτοκρατορίας Chanel με την ανανεωτική σφραγίδα του Matthieu Blazy, σμίγουν με την αισθητική της ιστορικής βίλας La Pausa στη Γαλλική Ριβιέρα. Ο λόγος για την έπαυλη του 1928, το μόνο σπίτι που σχεδίασε η ίδια η Coco Chanel για να εξελιχθεί σε όαση ανεμελιάς και πηγή έμπνευσης. Πλέον, όλοι οι χώροι έχουν ανακαινιστεί από το διάσημο αρχιτέκτονα Peter Marino που επιμελείται τα καταστήματα του οίκου ανά τον κόσμο (και συνεργάζεται με τις Αννα Βίσση και Δήμητρα Κούστα για το stage που ετοιμάζουν στην Αθήνα). Μάλιστα, παρέμειναν σχεδόν όπως τους ήθελε η θρυλική mademoiselle.

Παλιά εικόνα της La Pausa στη Γαλλική Ριβιέρα

Oι χαρακτηριστικές καμάρες, τα τζάμια με τα τετραγωνάκια, η βασική κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο με έμφαση στο χρυσό, τα βελούδα στο καθιστικό αλλά και τα φυτά του κήπου είναι ακόμα εδώ. Είναι ο τόπος όπου όπου ο Salvador Dalí δημιούργησε τους πιο εμβληματικούς του πίνακες το 1938. Η κατοικία όπου η Chanel ξεκουραζόταν και φιλοξενούσε όλα τα φωτεινά πνεύματα της εποχής της- που ήταν και προσωπικοί της φίλοι. Στα αρχεία του label υπάρχουν εικόνες με την ίδια πάνω στην ελιά της αυλής αλλά και στη σκάλα της εισόδου με τους κάκτους. Τα μοντέλα πόζαραν ακριβώς εκεί ομαδικά και ατομικά ενώ έγιναν και λήψεις στο σαλόνι ή το κρεβάτι. Η πρόσφατη ανακαίνιση της βίλας έχει απασχολήσει ήδη κορυφαία περιοδικά και έχει γίνει λεύκωμα με τίτλο «La Pausa: The Ideal Mediterranean Villa of Gabrielle Chanel».

Η Coco και οι φίλοι της πάνω στην ελιά του κήπου