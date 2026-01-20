Μιλάνο, Dolce e Gabbana: Κούκλοι στην πασαρέλα και front row ο Μπένσον Μπουν

O περιζήτητος τραγουδοποιός και ερμηνευτής Μπένσον Μπουν (Benson James Boone) από την Ουάσιγκτον τρέλανε τα φλας στο Dolce Gabbana show. Πολυσυζητημένος για το αγαλμάτινο κορμί και τα ακροβατικά του στη σκηνή, ήταν στο επίκεντρο της προσοχής στη front row.

Καλεσμένος στην Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας του Μιλάνου κάθισε δίπλα στον Βρετανό ηθοποιό Λουσιέν Λάβισκουντ (του «Εmily in Paris»). Ομολόγησε πως πραγματικά απόλαυσε το ντεμπούτο του στο μιλανέζικο προσκήνιο της μόδας και πήρε πολύτιμες συμβουλές για το ντύσιμό του από το διάσημο σχεδιαστικό δίδυμο.

Ο 23χρονος Μπουν είναι ταλέντο του American Idol που κέρδισε μεγάλη δημοτικότητα από βιντεάκια τουTikTok. Οι ανάποδες τούμπες που κάνει στις εμφανίσεις του προκαλούν τόσο ενθουσιασμό όσο οι ροκ κορώνες της φωνής του. Eιδικά η παρουσία του στα βραβεία Grammy του περασμένου Φεβρουαρίου, όπου τραγούδησε το hit του «Beautiful Things» βγάζοντας επί τόπου το σμόκιν του έγινε viral και τον έχρισε super star.