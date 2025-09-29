Surprise! Ως Miranda Priestly εισέβαλε η Μέριλ Στριπ στο Dolce e Gabbana show

To πιο πολυσυζητημένο (σκηνοθετημένο) απρόοπτο για τους θεατές της τελευταίας sfilata των Dolce e Gabbana στο Μιλάνο είχε κινηματογραφική διάσταση.

Η πολυβραβευμένη Αμερικανίδα star Μέριλ Στριπ κατέφθασε υποδυόμενη τον πασίγνωστο ρόλο της ως editor Miranda Priestly!

Η κορυφαία ηθοποιός ήταν ντυμένη με βινίλ μπεζ πανωφόρι και λεοπάρ ζώνη των Dolce e Gabbana αντιπροσωπεύοντας γενικότερα στο style της ηρωίδας της. Μπήκε στο χώρο μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της Στάνλει Τούτσι και Σιμόν Ασλει και κάθησε front row δίπλα στους Ναόμι Κάμπελ και Μικέλε Μορόνε. Aφομοιώθηκε άμεσα στο κοινό του event χειροκροτώντας κεντημένα pyjama looks.