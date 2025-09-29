Surprise! Ως Miranda Priestly εισέβαλε η Μέριλ Στριπ στο Dolce e Gabbana show

Εγιναν αναπάντεχα γυρίσματα για το φιλμ «Devil wears Prada2» ενώ εξελισσόταν κανονικά η επίδειξη
To πιο πολυσυζητημένο (σκηνοθετημένο) απρόοπτο για τους θεατές της τελευταίας sfilata των Dolce e Gabbana στο Μιλάνο είχε κινηματογραφική διάσταση.
Η πολυβραβευμένη Αμερικανίδα star Μέριλ Στριπ κατέφθασε υποδυόμενη τον πασίγνωστο ρόλο της ως editor Miranda Priestly!
Η κορυφαία ηθοποιός ήταν ντυμένη με βινίλ μπεζ πανωφόρι και λεοπάρ ζώνη των Dolce e Gabbana αντιπροσωπεύοντας γενικότερα στο style της ηρωίδας της. Μπήκε στο χώρο μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της Στάνλει Τούτσι και Σιμόν Ασλει και κάθησε front row δίπλα στους Ναόμι Κάμπελ και Μικέλε Μορόνε. Aφομοιώθηκε άμεσα στο κοινό του event χειροκροτώντας κεντημένα pyjama looks.
Τα γυρίσματα της ταινίας «Devil wears Prada 2» ξεκίνησαν το καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη αλλά τώρα μεταφέρθηκαν στην ιταλική μητρόπολη της μόδας. Το πολυαναμενόμενο sequel, θα κάνει πρεμιέρα την άνοιξη του 2026. Τα πλάνα του show Dolce & Gabbana Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 τα οποία θα δούμε, θα είναι λοιπόν αληθινά.
Η Στριπ, ως επικεφαλής του φανταστικού περιοδικού Runway, φάνηκε πως διασκέδασε πολύ με αυτήν την… reality συνθήκη. Τα κινητά των θεατών «τρελάθηκαν» κατά την είσοδό της και αμέσως στιγμιότυπα γέμισαν το διαδίκτυο.
Παρούσα μάλιστα στην επίδειξη ήταν και η Αννα Γουίντουρ, από την οποία είναι εμπνευσμένος ο χαρακτήρας της Miranda. Στα παρασκήνια βέβαια η Στριπ έβγαλε διάφορες φωτογραφίες με τους σχεδιαστές και την ίδια τη Γουίντουρ με μεγάλο κέφι.
