Bulgari- Kessaris στο City Link, black tie βραδιά με λάμψη Ελληνο- Ιταλική

Bulgari- Kessaris στο City Link, black t...
Μπακοπούλου Άντυ
Στο επίκεντρο της προσοχής, η Πατρινή οικοδέσποινα Χριστιάνα Ροδοπούλου- Καίσαρη αλλά και οι Σάκης Ρουβάς- Κάτια Ζυγούλη, Μιράντα Πατέρα- Αλεξάνδρα Νίκα

Ο ονομαστός ιταλικός οίκος Bulgari και τα καταστήματα Kessaris γιόρτασαν τα Χριστούγεννα στην «καρδιά» του εμβληματικού City Link στο κέντρο της Αθήνας. Γνωστές παρουσίες του επιχειρηματικού, εφοπλιστικού, πολιτικού, επιστημονικού και καλλιτεχνικού κόσμου θαύμασαν high jewelry εκθέματα, δηλαδή κοσμήματα και ρολόγια των iconic συλλογών Serpenti, Tubogas, Divas’ Dream  και  απόλαυσαν επίσημο, «καθιστό»  δείπνο.  

  Το black tie event φιλοξενήθηκε σε όλο της το μήκος της στοάς όπου θαυμάστηκε installation με 8 custom made βιτρίνες ενώ η τραπεζαρία διακοσμήθηκε θεαματικά. Επί της υποδοχής ήταν η Πατρινή Χριστιάνα Ροδοπούλου- Καίσαρη και η δεύτερη γενιά των γνωστών κοσμηματοπωλείων, Βασίλης και η Αναστασία Καίσαρη.  

ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΙΣΑΡΗ, ΚΑΤΙΑ ΖΥΓΟΥΛΗ

Tα εκθέματα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΙΣΑΡΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Περιδέραιο της σειράς Serpenti

LUCIA SILVESTRI, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ- ΚΑΙΣΑΡΗ

LUCIA SILVESTRI, RENATO MUNAFO, ΜΑΙΡΗ ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΥ

Χαιρέτησαν ο Βασίλης Καίσαρης, πρόεδρος & CEO της Ora Kessaris και ο Renato Munafo, managing director South Europe της Bulgari, που υπογράμμισαν τους στενούς δεσμούς και τη μακρόχρονη συνεργασία των δύο labels. Aλλωστε η Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα του διεθνούς φήμης Ιταλικού brand, καθώς ο ιδρυτής του κατάγεται από τη χώρα μας. Παρούσες ήταν και οι καλλιτεχνικές διευθύντριες της Bulgari, η Lucia Silvestri, jewellery executive creative director και η Μαίρη Κατράντζου, creative director σε leather goods & accessories.

Μετά τις θερμές ευχαριστίες του founder Κώστα Καίσαρη για την παρουσία τους, οι καλεσμένοι διασκέδασαν με DJ και live intermezzo του QArt. Ακολούθησε εμφάνιση της Αλέξιας, με τζαζ και  ποπ ρεπρτόριο.

ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ, ΧΑΡΑ ΚΑΙΣΑΡΗ, ΑΛΕΞΙΑ, ΒΑΣΙ...

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΜΙΛΥ ΒΑΦΕΙΑ, ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ-ΑΓΓΕΛΟΠΟ...

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ

ΜΙΡΑΝΤΑ ΠΑΤΕΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ

THOMAS PERSY, ANAΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΙΣΑΡΗ, ΑΝΝΑ ΜΑΜΙΔΑΚΗ, ΧΑΡΙΚΛ...

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ, ΚΑΤΙΑ ΖΥΓΟΥΛΗ, ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ, ΕΛΖΑ ΠΑΤΣΑΔΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ, ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

HALA KHOURY, ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ, ΡΟΖΜΑΡΙ Χ...

ΚΛΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΡΙΛ...

ANTΖΕΛΑ ΒΑΓΙΩΝΗ, ΧΑΡΑ ΚΑΙΣΑΡΗ. ΔΕΞΙΑ Η Α...

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΙΣΑΡΗ, ΕΛΕΝΗ ΚΟΚΑΛΗ

ΝΑΝΤΙΑ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΟΤΟΥΡΑ

Την οργάνωση και τη διακόσμηση ανέλαβε η Φαίη Βαλλίδη, το δείπνο τριών πιάτων επιμελήθηκε η Fine Foοds Collection με τον chef Ιωσήφ Συκιανάκη, ενώ τις υπέροχες ανθοσυνθέσεις δημιούργησε η Pavlos The Flower Workshop. Δείτε στιγμιότυπα.

