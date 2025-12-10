Καρό, λεοπάρ, peplum: Είδατε την ολοκαίνουρια Ganni x Barbour collection;

Eγκωμιαστικά σχόλια στα fashion media για την καινούρια Ganni x Barbour collection.

Η συνεργασία των δυο αγαπημένων labels «συνοψίζει» αγαπημένα trends και αποτελεί μια ασυναγώνιστα stylish συνταγή κόντρα στο κρύο. Πρόκειται για την 4η κοινή τους πρόταση. Σμίγουν οι πιο αντιπροσωπευτικοί κώδικες της κάθε πλευράς: Τα κλασικά wax jackets και τα παλτό της Barbour αποκτούν peplum κόψιμο, μεγάλους preppy γιακάδες με φρου φρου ενώ τα καρό και τα λεοπάρ έχουν την τιμητική τους. Μαζί κυκλοφορούν ζακάρ πλεκτά και καθημερινά, πρακτικά αξεσουάρ.