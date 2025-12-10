Καρό, λεοπάρ, peplum: Είδατε την ολοκαίνουρια Ganni x Barbour collection;

Βρετανικό και σκανδιναβικό style σε μια ακαταμάχητη συνάντηση κόντρα στο χειμερινό κρύο
Eγκωμιαστικά σχόλια στα fashion media για την καινούρια Ganni x Barbour collection.
Η συνεργασία των δυο αγαπημένων labels «συνοψίζει» αγαπημένα trends και αποτελεί μια ασυναγώνιστα stylish συνταγή κόντρα στο κρύο. Πρόκειται για την 4η κοινή τους πρόταση. Σμίγουν οι πιο αντιπροσωπευτικοί κώδικες της κάθε πλευράς: Τα κλασικά wax jackets και τα παλτό της Barbour αποκτούν peplum κόψιμο, μεγάλους preppy γιακάδες με φρου φρου ενώ τα καρό και τα λεοπάρ έχουν την τιμητική τους. Μαζί κυκλοφορούν ζακάρ πλεκτά και καθημερινά, πρακτικά αξεσουάρ.
Το αποτέλεσμα είναι πολύ χαριτωμένο με ένα πράσινο λογότυπο. To βρετανικό και το σκανδιναβικό style σε μια ακαταμάχητη συνάντηση. Πάρτε ιδέες.
