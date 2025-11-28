Nike x Jacquemus: Και να μην κάνεις ski, τα θέλεις όλα!

Μια συλλογή σε eighties style, με θεαματικά αξεσουάρ και πρωτοποριακά υφάσματα
H ολοκαίνουρια Nike x Jacquemus Après Ski apparel collection, μόλις αποκαλύφθηκε και έχει κάνει αίσθηση. Είναι τόσο stylish, που σε ωθεί αυτόματα να ανηφορίσεις χιονισμένες βουνοπλαγιές. Αναφερόμαστε σε 18 κομμάτια με την γνώριμη, μινιμαλιστική αισθητική του Γάλλου designer- σύνολα, ολόσωμα κολάν, μπουστάκια, outwear, αξεσουάρ κλπ- τα οποία κατασκευάστηκαν από πρωτοποριακά τεχνολογικά υλικά. Τα τζάκετ διαθέτουν τις ιδιαίτερες γραμμές ρούχων Jacquemus, τα παντελόνια υποκλίνονται στο tailoring, τα sneakers είναι σε vintage style και το όλο ύφος θυμίζει την eighties γκαρνταρόμπα του βουνού.
Στο βιντεάκι που κυκλοφόρησε θαυμάζουμε στολή με μεγάλη δερμάτινη ζώνη- κορσέ και κλος φουστίτσα ενώ εμφανίζεται ακόμα και λευκό wedding look!
«Το να δουλεύω με τεχνολογικές υφές και να μαθαίνω από τους καλύτερους, ήταν μια ερεθιστική πρόοδος για μένα, πάντα με τον τρόπο Jacquemus» δήλωσε ο designer Simon Porte Jacquemus. «Ανέκαθεν ήμουν οπαδός του ski, ήταν η αγαπημένη μου αθλητική απόδραση από όταν ήμουν μικρός. Μάλιστα, είμαι συλλέκτης παλιών ski pieces του ’80. Ηταν μια ευκαιρία αυτή η συνεργασία να παρουσιάσω μια καινούρια fashion story στην κοινότητα των σκιέρ» πρόσθεσε.
Η κοινή συλλογή του luxury οίκου με τον αθλητικό κολοσσό διατίθεται από 26/11 σε επιλεγμένα καταστήματα των δυο labels καθώς και διαδικτυακά.
Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Οι 6 για τη μάχη της προεδρίας και οι υποψήφιοι σύμβουλοι- Όλα τα ονόματα
Εφτασε στην Πάτρα η «Σπασμένη Φλέβα», φλας στην επίσημη πρεμιέρα στη Στέγη Ωνάση
Όχι στη βία: Συμπλήρωσε 12 χρόνια ο δημοτικός ξενώνας φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr