Nike x Jacquemus: Και να μην κάνεις ski, τα θέλεις όλα!

H ολοκαίνουρια Nike x Jacquemus Après Ski apparel collection, μόλις αποκαλύφθηκε και έχει κάνει αίσθηση. Είναι τόσο stylish, που σε ωθεί αυτόματα να ανηφορίσεις χιονισμένες βουνοπλαγιές. Αναφερόμαστε σε 18 κομμάτια με την γνώριμη, μινιμαλιστική αισθητική του Γάλλου designer- σύνολα, ολόσωμα κολάν, μπουστάκια, outwear, αξεσουάρ κλπ- τα οποία κατασκευάστηκαν από πρωτοποριακά τεχνολογικά υλικά. Τα τζάκετ διαθέτουν τις ιδιαίτερες γραμμές ρούχων Jacquemus, τα παντελόνια υποκλίνονται στο tailoring, τα sneakers είναι σε vintage style και το όλο ύφος θυμίζει την eighties γκαρνταρόμπα του βουνού.

Στο βιντεάκι που κυκλοφόρησε θαυμάζουμε στολή με μεγάλη δερμάτινη ζώνη- κορσέ και κλος φουστίτσα ενώ εμφανίζεται ακόμα και λευκό wedding look!