Εφτασε στην Πάτρα η «Σπασμένη Φλέβα», φλας στην επίσημη πρεμιέρα στη Στέγη Ωνάση

Αρχίζει να προβάλλεται από σήμερα Πέμπτη και στην Πάτρα, η αστική, δραματική σάτιρα «Σπασμένη Φλέβα».

Πολύς κόσμος θα σπεύσει να απολαύσει την καινούρια δημιουργία του Κυπριακής καταγωγής σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη, ο οποίος καθιέρωσε αναμφίβολα δική του κινηματογραφική «σχολή». Η τολμηρή γλώσσα με το υβρεολόγιο, οι περιθωριακές συμπεριφορές, οι cult τύποι της ελληνικής κοινωνίας δεσπόζουν στα φιλμ του. Στη «Σπασμένη Φλέβα» κυριαρχεί ο αγαπημένος του πρωταγωνιστής Βασίλης Μπισμπίκης ως επιχειρηματίας που οδεύει στην καταστροφή. Οι πρώτες κριτικές που διαβάσαμε είναι πολύ θετικές.

Η επίσημη πρεμιέρα έγινε στην Αθήνα, στη Στέγη Ωνάση. Πάνω από 700 άτομα (καλλιτέχνες, φιλότεχνοι, δημοσιογράφοι κ.α.) ήταν εκεί, παρουσία του σκηνοθέτη, των ηθοποιών και των συντελεστών. Στο κόκκινο χαλί και μέσα στην αίθουσα βρέθηκαν οι επικεφαλής του καστ Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση. Βέβαια οι παρουσίες των Δέσποινα Βανδή, Λάκη Λαζόπουλου προσέλκυσαν τα περισσότερα φλας και σας έχουμε στιγμιότυπα.