Εφτασε στην Πάτρα η «Σπασμένη Φλέβα», φλας στην επίσημη πρεμιέρα στη Στέγη Ωνάση

Στο επίκεντρο της προσοχής ο πρωταγωνιστής Βασίλης Μπισμπίκης με την αγαπημένη του Δέσποινα Βανδή και όλοι οι συντελεστές
Αρχίζει να προβάλλεται από σήμερα Πέμπτη και στην Πάτρα, η αστική, δραματική σάτιρα «Σπασμένη Φλέβα».
Πολύς κόσμος θα σπεύσει να απολαύσει την καινούρια δημιουργία του Κυπριακής καταγωγής σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη, ο οποίος καθιέρωσε αναμφίβολα δική του κινηματογραφική «σχολή». Η τολμηρή γλώσσα με το υβρεολόγιο, οι περιθωριακές συμπεριφορές, οι cult τύποι της ελληνικής κοινωνίας δεσπόζουν στα φιλμ του. Στη «Σπασμένη Φλέβα» κυριαρχεί ο αγαπημένος του πρωταγωνιστής Βασίλης Μπισμπίκης ως επιχειρηματίας που οδεύει στην καταστροφή. Οι πρώτες κριτικές που διαβάσαμε είναι πολύ θετικές.
Η επίσημη πρεμιέρα έγινε στην Αθήνα, στη Στέγη Ωνάση. Πάνω από 700 άτομα (καλλιτέχνες, φιλότεχνοι, δημοσιογράφοι κ.α.) ήταν εκεί, παρουσία του σκηνοθέτη, των ηθοποιών και των συντελεστών. Στο κόκκινο χαλί και μέσα στην αίθουσα βρέθηκαν οι επικεφαλής του καστ Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση. Βέβαια οι παρουσίες των Δέσποινα Βανδή, Λάκη Λαζόπουλου προσέλκυσαν τα περισσότερα φλας και σας έχουμε στιγμιότυπα.
Γιάννης Οικονομίδης, Κλέλια Ρένεση, Βασίλης Μπισμπίκης
Βασίλης Μπισμπίκης, Δέσποινα Βανδή
Ο Βασίλης Μπισμπίκης με τους γονείς του
Βασίλης Μπισμπίκης, Δέσποινα Βανδή, Λάκης Λαζόπουλος
Μπέτυ Αρβανίτη, Γιάννης Οικονομίδης
Ο κεντρικός ήρωας της ταινίας, Θωμάς Αλεξόπουλος, πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητές του. Κοντράρεται σκληρά με έναν τοκογλύφο και ωθείται στα άκρα… Κατά τον σκηνοθέτη πρόκειται για «μια συνηθισμένη ιστορία που, στην αναπάντεχη εξέλιξή της, αποκαλύπτει τα πολλαπλά πρόσωπα και προσωπεία του ατόμου, ενώ ταυτόχρονα πραγματώνει έναν από τους χειρότερους εφιάλτες που μπορεί κάποιος να βιώσει».
Γιάννης Οικονομίδης, Γιώργος Τσεμπερόπουλος, Βασίλης Μπισμπίκης
Αναστασία Χατζηαθανασίου, Μαρία Κεχαγιόγλου, Γιάννης Οικονομίδης
Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Αλέξης Σταμάτης
Σοφία Κουνιά, Γιώργος Ντάβλας
Χαρούμενο στιγμιότυπο των νεότερων ηθοποιών του καστ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr