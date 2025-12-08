Δημήτρης Στρέπκος: Με το nude «κύκνο του» Μάρα Δαμουρσλή στο Divani Caravel

Back to Top
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Μπακοπούλου Άντυ
Πραγματοποιήθηκε φιλανθρωπικό show της Κρίστυ Κρανά με χορηγό τον Πατρινό επιχειρηματία Αλέξανδρο Καλλέργη.

Εντυπωσιακή, όπως και πέρυσι, η συμβολή του σχεδιαστή Δημήτρη Στρέπκου στην καθιερωμένη εκδήλωση της Κρίστυ Κρανά (του ομώνυμου πρακτορείου μοντέλων) στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Designer, stylist και ιδρυτής του label Celebrity Skin, ο Δημήτρης έχει ζήσει στην πόλη μας, με την οποία διατηρεί δεσμούς ενώ έχει υπογράψει outfits για το περιοδικό TheBest Magazine.

Συνδεδεμένος με τα αρτίστικα ρούχα θεατρικότητας και απίθανων λεπτομερειών «στο χέρι», παρουσίασε αυτή τη φορά μια συλλογή αποκλειστικά σε nude χρώμα.

 Μούσα του ήταν η στενή του φίλη Μάρα Δαμουρσλή, μοντέλο και ηθοποιός, η οποία παρουσίασε το event. «Εχουμε τρομερή χημεία με τη Μάρα. Το fitting κράτησε μόλις 5 λεπτά. Λατρεύω να βλέπω τις δημιουργίες μου πάνω της, είναι ένας κύκνος» αναφέρει ο σχεδιαστής.

Η βραδιά ήταν φιλανθρωπική, υπέρ των χωριών SOS με χορηγό τον Πατρινό επιχειρηματία Αλέξανδρο Καλλέργη.

 

Best View