Αsap Rocky και Μάργκαρετ Κουάλει σε Chanel φιλμάκι, λόγω του show στη Νέα Υόρκη

Μια τρυφερή και ρομαντική ταινία μικρού μήκους παρουσίασε ο γαλλικός οίκος Chanel με πρωταγωνιστές τους Asap Rocky και Μάργκαρετ Κουάλει.

Ο 37χρονος ράπερ και σύζυγος της Ριάνα και 31χρονη ηθοποιός, είναι ήδη ambassadors του label και προωθούν το πολυαναμενόμενο show της πρώτης Métiers d’art 2026 στην Νέα Υόρκη, με creative director τον Matthieu Blazy.

O τελευταίος θεωρείται εκσυγχρονιστής της παριζιάνικης αυτοκρατορίας και επέλεξε πρόσωπα με πιο street φιλοσοφία ένδυσης. H επίδειξη έγινε χθες, 2/12 στο μετρό.