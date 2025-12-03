Αsap Rocky και Μάργκαρετ Κουάλει σε Chanel φιλμάκι, λόγω του show στη Νέα Υόρκη

Μια καμπάνια με αφορμή την πρώτη σειρά Métiers d’art 2026 από τον Matthieu Blazy
Μια τρυφερή και ρομαντική ταινία μικρού μήκους παρουσίασε ο γαλλικός οίκος Chanel με πρωταγωνιστές τους Asap Rocky και Μάργκαρετ Κουάλει.
Ο 37χρονος ράπερ και σύζυγος της Ριάνα και 31χρονη ηθοποιός, είναι ήδη ambassadors του label και προωθούν το πολυαναμενόμενο show της πρώτης Métiers d’art 2026 στην Νέα Υόρκη, με creative director τον Matthieu Blazy.
O τελευταίος θεωρείται εκσυγχρονιστής της παριζιάνικης αυτοκρατορίας και επέλεξε πρόσωπα με πιο street φιλοσοφία ένδυσης. H επίδειξη έγινε χθες, 2/12 στο μετρό.
Το φιλμ σκηνοθετησε ο Michel Gondry, ο οποίος μας οδηγεί σε έναν λαβύρινθο, ανάμεσα στο όνειρο και το urban τοπίο. Η Νέα Υόρκη, μια μεγαλούπολη που πρεσβεύει ενέργεια και πολυπολιτισμικότητα, συμβολίζει την απόφαση του οίκου να αναμετρηθεί με τη σημερινή εποχή.
Ειδικά ο Asap Rocky που διαθέτει ιδιαίτερο στυλ και και μουσική επιρροή, συνδέει τη Chanel με μια γενιά που βλέπει τη μόδα ως statement ταυτότητας. Ο οίκος θέλει να συνομιλήσει με διαφορετικές κοινότητες και να γεφυρώσει την κλασική κομψότητα με τη σύγχρονη πραγματικότητα. (Αυτό όμως ήδη αμφισβητείται ως επιλογή...)
